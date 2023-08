Máte rádi hry jako Commandos a Desperados? Vývojáři Mimimi Games končí

RTT hry (Real-time tactics) jako Commandos nebo Desperados jsou specifické tím, že pro jejich hraní je potřeba mít vyšší míru logického myšlení a trpělivosti. Tyto hry také více sedí platformě PC kvůli přesnějšímu a rychlejšímu ovládání pomocí myši a klávesnice než pomocí gamepadu na konzolích (sice mají uzpůsobené ovládání i pro gamepad, ale to bude vždy zdlouhavější). A právě na tento typ her se v posledních 10 letech specializovalo německé vývojářské studio Mimimi Games , viz jejich portfolio her dosud vydaných pro PC:



Název hry Vydání Žánr Vydavatel The Last Tinker: City of Colors 12. 5. 2014 Akční 3D plošinovka Daedalic Entertainment Shadow Tactics: Blades od the Shogun 6. 12. 2016 RTT / Stealth Strategy Daedalic Entertainment Desperados III 16. 6. 2020 RTT / Stealth Strategy THQ Nordic Shadow Tactics: Aiko's Choice 6. 12. 2021 RTT / Stealth Strategy Daedalic Entertainment Shadow Gambit: The Cursed Crew 17. 8. 2023 RTT / Stealth Strategy Mimimi Games finance a vyčerpání, jelikož díky tomu, o jak specifický typ her se jedná, výše příjmů z jejich prodejů představovala neustálou potřebu řešit existenční otázku. A jelikož předpokládané výdaje nutné pro další projekty rostly rychleji než potenciální příjmy, vyhodnotili si, že raději skončí. Před 2 týdny tedy vydali svou nejnovější hru Shadow Gambit a teď v úterý 29. srpna oznámili, že byla jejich poslední, protože ukončí svou činnost . Zároveň uvedli, že nadále počítají s její podporou a vydáním naplánovaného obsahu. Přičemž i po ukončení jejich činnosti půjde jejich hry kupovat na všech platformách jako doposud. Jako důvod uvedli

Na Shadow Gambit dostali grant od německé vlády, bez kterého by jinak ani nemohla být dokončena. A jelikož toho rozhodnutí o konci oznámili tak krátce po vydání své nejnovější hry, je evidentní, že její prodeje nedosahují takové úrovně, aby se tím něco změnilo a dávalo jim smysl pokračovat v další činnosti s vidinou toho, že příští hře by se mohlo z hlediska prodejnosti dařit výrazně lépe. - screenshot ze hry Shadow Gambit: The Cursed Crew - Jejich hry totiž neměly problém se svou kvalitou, jelikož byly hodnocené jako nadprůměrné, což platí i pro tu nejnovější. To mohu potvrdit i sám za sebe, jelikož tento typ patří mezi mé oblíbené a zrovna Desperados III jsem nedávno rozehrál (a říkal jsem si, jak je super, že existuje herní studio, které dnes dělá tento typ her na tak vysoké úrovni). Problém je v tom, že o tento typ her má dnes zájem příliš málo hráčů. Aneb sebelepší hodnocení neznamená automaticky komerční úspěch, pokud je cílová skupina zákazníků příliš malá. Na otázku, proč namísto ukončení nezkusí změnit žánr, aby mohli oslovit více hráčů, rovnou odpovídají, že by to pro ně znamenalo akorát další rizikový faktor, protože by museli začít pracovat na něčem, s čím nemají žádné zkušenosti. A že je dnes v herním průmyslu příliš velké konkurenční prostředí. Ostatně to, že se nejnovější hru rozhodli vydat bez účasti vydavatele, aniž by s něčím takovým měli zkušenosti (což na svém blogu oznámili 1. prosince 2020 ), vnímám tak, že ačkoli měli na své hry velmi pozitivní zpětnou vazbu od médií i hráčů, jejich prodejnost a v důsledku finanční situace neodpovídala tomu, co by na základě toho očekávali. Jinak na sociálních sítích byli poměrně dost aktivní, průběžně zveřejňovali informace z vývoje a obecně byli s hráči v kontaktu.



Definice herního žánru

, viz třeba tento seznam RTT her na Wikipedii , kde je drtivá většina titulů, které mají mnohem blíže např. ke Starcraftu než ke Commandos. Podle definice na Wikipedii jsou totiž RTT hry takové, kde není obsažen systém těžby, správy surovin a stavění základny nebo jednotek, přičemž je kladený větší důraz na individuální jednotky. Předně je problém s definicí žánru, protože u her s izometrickým pohledem se zaměřením na taktiku dochází k prolínání zkratek RTT (Real-time tactics) a RTS (Real-time strategy)

- screenshot ze hry Desperados III -

Takže v seznamu RTT her jsou tituly jako World in Conflict nebo Sudden Strike, které opravdu nemají s produkcí Mimimi Games mnoho společného. O tom se sami jak pro ně bylo obtížné představovat koncept svých her někomu, kdo se v tom neorientuje. A že nových her jako Commandos a Desperados je příliš málo na to, aby se dalo srovnávat s dalšími aktuálními hrami. Proto chtěli zavést do praxe nové označení: Stealth Strategy. O tom se sami rozepsali 8. prosince 2022 na svém blogu

- screenshot ze hry Desperados III - Přitom nejde jen o otázku definice RTS a RTT, on je i velký rozdíl v hratelnosti mezi hrami, pro které se sice používá jiné označení, ale mohou někomu na první pohled připadat podobně, konkrétně mám na mysli real-time taktické hry typu Commandos a Desperados vs. tahové taktické hry typu XCOM a Jagged Alliance. - screenshot ze hry Desperados III - U her jako Commandos a Desperados probíhají akce ovládaných postav současně s akcemi nepřátel. Hru lze sice třeba pauznout, ale tím se zastaví čas na obou stranách. Je tak vyžadováno vyhodnocování a koordinace mnoha faktorů v reálném čase. Zatímco u her typu XCOM a Jagged Alliance probíhají střety s nepřáteli na tahy, takže v jednu chvíli se pohybuje a útočí pouze jedna strana. Člověk tak má na vše čas a přestože následná reakce nepřítele může překvapit, nemusí na nic okamžitě reagovat. Počká, až nepřítel skončí a reagovat bude až poté v klidu a s rozvahou. - screenshot ze hry Shadow Tactics: Aiko's Choice - - screenshot ze hry Shadow Tactics: Aiko's Choice -

Hry jako Commandos a Desperados tak jsou výrazně více stresující, což hodně hráčů brzy odradí, když se namísto pocitu rychlé satisfakce dočkají frustrace, že jim něco nejde (třeba 10x nebo ještě vícekrát po sobě). A v dnešní době streamování, kdy se kdekdo snaží ostatní obohacovat o své emotivní výlevy, je ještě větší šance, že někdo, kdo ani není schopný takovéto hry hrát, může od nich ostatní snadno odradit.

Téma herního světa

Další kapitolou je téma herního světa. Jako příklad uvedu sám sebe. Ačkoli mě Desperados III baví, jejich nejnovější hra s fantasy tématikou mě neláká, přestože posbírala hodně kladných hodnocení. Určitě si ji někdy zahraji, protože využívá stejné herní mechaniky jako Desperados III, ale nevzbudila u mě ten pocit, že bych si ji chtěl brzy zahrát. Což je problém, když sám patřím do cílové skupiny, která je dost malá. Ale kdyby tematicky odpovídala něčemu více reálnému z určité etapy naší historie (jako např. Divoký Západ u Desperados III nebo feudální Japonsko u Shadow Tactics), hned by upoutala mou pozornost. Přitom tohle je názor, s kterým jsem se teď při pročítání diskuzí o jejich hrách setkával poměrně často.

- screenshot ze hry Shadow Gambit: The Cursed Crew - - screenshot ze hry Shadow Gambit: The Cursed Crew -



Pokud chtěli vytvořit něco vyloženě nového, bylo by podle mě z hlediska potenciálu zaujmout více hráčů a tím pádem i vyšší prodejnosti lepší, kdyby se zaměřili na sci-fi než na loď plnou duchů pirátů, které lze vzkřísit a plnit s nimi a jejich nadpřirozenými schopnostmi různé mise v alternativní verzi Karibiku. Vnímám to jako odvážný pokus ve stylu, že buď taková změna přinese výrazný úspěch, aby si zajistili prostředky potřebné pro další projekty, nebo to bude konec. Přitom třeba hra s motivem cyberpunku (coby subžánru sci-fi, ne nutně Cyberpunku 2077) by v jejich podání mohla být vyloženě parádní.

Nešlo to jinak? Je opravdu konec?

Na závěr se nabízí úvaha, proč se nenechali koupit někým velkým vzhledem ke konsolidaci v posledních letech, viz hlavně Microsoft. Předně je možné, že se o něco takového pokoušeli, ale že se nesetkali s dostatečně velkým zájmem, aby jim to dávalo z hlediska nabídnutých podmínek smysl.

- screenshot ze hry Shadow Gambit: The Cursed Crew -

A druhá věc je, že něco takového zakladatelé Mimimi Games třeba ani nechtějí, protože pokud jejich dosavadní přístup a výsledky nestačily, nový vlastník by mohl chtít změny s důrazem na zjednodušení herních mechanik s cílem oslovit více hráčů, což by mohlo být v kolizi s jejich tvůrčími záměry. Takže společnost by sice mohla dále fungovat, ale jejich nové hry by byly už natolik jiné, že by Shadow Gambit mohl být fanoušky vnímán jako jejich poslední dobrá hra. V takovém případě by se pak akorát mluvilo o tom, že nový vlastník zabil Mimimi Games.

Jaké jsou alternativy?

Bohužel RTT her jako Commandos a Desperados opravdu moc není a těch kvalitních je pouze pár, což dobře ukazuje následující video od uživatele Waskerton, který vytvořil souhrn těch, které kdy vznikly:

Výsledkem je seznam 18 vydaných (+ 2 remastery) a 6 rozpracovaných her, které splňují následující kritéria:

1. Izometrický pohled, 2. Několik postav s unikátními schopnostmi, 3. Důraz na stealth, 4. U nepřátel lze zobrazit jejich zorné pole, 5. Velmi časté ukládání coby součást herního designu

Název hry Vydání Vývoj Vydavatel Téma Commandos: Behind Enemy Lines 1998 Pyro Studios Kalypso Media Digital 2. světová válka Commandos: Beyond the Call of Duty 1999 Pyro Studios Kalypso Media Digital 2. světová válka The Mission 1937 2001 Unlimited Mirage Entertainment Game King 2. čínsko-japonská válka Desperados: Wanted Dead or Alive 2001 Spellbound THQ Nordic Divoký Západ Commandos 2: Men of Courage 2002 Pyro Studios Kalypso Media Digital 2. světová válka Robin Hood: The Legend of Sherwood 2002 Spellbound Microids Středověká Anglie Commandos 3: Destination Berlin 2003 Pyro Studios Kalypso Media Digital 2. světová válka Korea: Forgotten Conflict 2003 Plastic Reality Technologies Cenega Publishing Korejská válka Chicago 1930: The Prohibition 2004 Spellbound Microids Prohibice v USA Desperados 2: Cooper's Revenge 2006 Spellbound THQ Nordic Divoký Západ Helldorado 2009 Spellbound THQ Nordic Divoký Západ Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 Mimimi Games Daedalic Entertainment Feudální Japonsko Commandos 2: HD Remaster 2020 Yippee! Entertainment

Pyro Studios Kalypso Media 2. světová válka Desperados III 2020 Mimimi Games THQ Nordic Divoký Západ Partisans 1941 2020 Alter Games Daedalic Entertainment 2. světová válka Operation Osama Bin Laden 2021 Srimasis Rout Srimasis Rout USA vs. bin Ládin War Mongrels 2021 Destructive Creations Destructive Creations

Surefire.Games

2. světová válka Shadow Tactics: Aiko's Choice 2021 Mimimi Games Daedalic Entertainment Feudální Japonsko Commandos 3: HD Remaster 2022 Raylight Games Kalypso Media 2. světová válka Shadow Gambit: The Cursed Crew 2023 Mimimi Games Mimimi Games Fantasy

Z tabulky je dobře vidět, kolik vývojářů dosud nějakou hru tohoto typu vytvořilo. Když od 18 her odečteme 4 od Mimimi Games, 4 od Pyro Studios, kteří vytvořili Commandos, a 5 od Spellbound, kteří vytvořili první dva díly Desperados, zůstane jen 5 her od jiných vývojářů. A z těchto 5 jsou jen 2, které opravdu stojí za pozornost.

- screenshot ze hry Shadow Gambit: The Cursed Crew -

Partisans 1941 z roku 2020 od ruských vývojářů Alter Games a War Mongrels z roku 2021 od polských vývojářů Destructive Creations. Tu první jsem hrál a mohu ji doporučit, pokud překousnete fakt, že budete hrát za ruské partizány. S tou druhou zatím nemám zkušenost, ale mám ji taky v plánu, protože jak je vidět z výše uvedeného souhrnu, z novějších her tohoto typu není z čeho vybírat. Ztráta Mimimi Games tak bude opravdu znát. Koneckonců právě vysoká hodnocení jejich hry Shadow Tactics: Blades of the Shogun v roce 2016 tehdy způsobila, že došlo k mírnému oživení zájmu ze strany vývojářů se tomuto typu her věnovat, viz těch pár titulů, co vyšlo v posledních 3 letech po mnoha letech prázdnoty a které se aktuálně dokončují, viz tento přehled: