Cooler Master uvádí svůj první monitor: herní GM34-CW

Jde o výsledek toho prostého faktu, že trh s herními monitory prudce roste, a tak logicky přitahuje nové a nové firmy, které si z něj chtějí také urvat svůj kousek. O snaze firmy Cooler Master už víme od loňského začátku léta, kdy ukázala první modely GM219-30 a GM219-35 Gaming Display. Nyní ale přichází Cooler Master GM34-CW vyzbrojený 34palcovým displejem VA s technologií Quantum Dot. Už to samo o sobě vypadá nadějně.

Cooler Master GM34-CW nabídne mezi hlavními specifikacemi rozlišení UWQHD (3440 x 1440) s poměrem stran 21:9, zakřivení 1500R, obnovovací frekvenci až 144 Hz řízenou pomocí FreeSync 2, odezvu 1 ms a HDR 400.

Máme ale k dispozici i podrobné specifikace. Ty udávají rozsah obnovovací frekvence 48 až 144 Hz, přičemž to platí pro rozhraní DisplayPort, přičemž přes HDMI dosáhneme maximálně 100 Hz. Odezva 1 ms je dle očekávání MPRT a pro GtG platí 4 ms, dále tu máme statický kontrast slušných 3000:1 a jas dle očekávání vzhledem k HDR400 pak 400 cd/m2. Nechybí pak podpora HDR10 na FreeSync.

Co se týče barev, pokrytí prostoru DCI-P3 nám tento monitor zvládne z 95 procent a sRGB rovnou ze 125 procent. Ve výbavě má dva DisplayPorty, jeden HDMI 2.0 i jeden HDMI 1.4, dále výstup na sluchátka a dva 3W/4Ω reproduktory. Nabízí také režimy Picture in Picture i Picture by Picture (obraz v obraze či vedle obrazu) a jak ukazuje poslední obrázek, má i flexibilní stojan s možností natočení, naklopení a nastavení výšky (rozsah 100 mm). Pokud s tím ale někdo nebude spokojen, může využít VESA 75 x 75.

Celkově nám tak Cooler Master připravil vcelku slušný monitor, tedy alespoň dle specifikací. Loni přitom avizoval, že jeho prohnutý 34" model přijde na 999 USD a nabídne standardní dvouletou záruku. To je ale pochopitelně ta poslední informace, o níž bychom předpokládali, že bude nyní stále platit, takže uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: