Core i5-L16G7: první pětijádrová vlašťovka vrstvených procesorů Lakefield

Intel Core i5-L16G7 by tak měl být dle Tum Apisaka (via Twitter ) jeden z prvních procesorů rodiny Lakefield . Od Intelu jsme se přitom nedávno dozvěděli, že tyto procesory se mají prodávat pod obchodní značkou Core Hybrid, a to logicky kvůli tomu, že se jednak skládají z několika pospojovaných čipů, ale také kvůli tomu, že využívají jedno velké jádro Sunny Cove čtyři další menší a slabší jádra Tremont. Jde tedy opravdu o pětijádrové procesory a z následujícího obrázku je také zřejmé, že verze Core i5 budou postrádat Hyperthreading. Ten by tak mohl být využitý v případě Core i7.