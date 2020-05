Core i9-10900K v uniklém testu, jak si vede ve hrách?

Už jsme se mohli podívat třeba na testy procesorů Intel Core i5-10400 vs. 9400F , ovšem nyní tu máme rovnou hlavní model v podobě desetijádrového Core i9-10900K ( videotest ), který bude moci být srovnáván především s 12jádrovým Ryzenem 9 3900X, neboť ten by k němu měl mít nejblíže jednak svým výkonem, ale zvláště pak cenou. Ryzen 9 3950X už je výrazně dražší a má i podstatně více jader, a tím i hrubého výkonu. Na straně Intelu by zase měly stát vysoké takty, od čehož si může slibovat titul nejlepšího herního procesoru právě pro svůj Core i9-10900K.

Co se týče Cinebench R20, zde výsledek dopadl dle očekávání. Vysoký takt zde není nic proti dvěma jádrům navíc, takže Core i9-10900K skončil jako poslední a pro dorovnání výkonu Ryzenu 9 3950X by potřeboval být ještě téměř o polovinu rychlejší.

V případě wPrime je to zdánlivě už o něčem jiném, jenomže zde nerozhodují body, ale čas, takže Core i9 je ve skutečnosti také nejpomalejší a

A jak je to s výkonem Core i9-10900K ve hrách a obecně v herních testech? Ani v případě 3DMark Fire Strike (Extreme) není tento procesor přesvědčivý, ale aspoň je na tom už lépe než Ryzen 9 3900X a co se týče opravdových her, pak vyzkoušeny byly tituly Assassin's Creed Odyssey, Metro: Exodus a nový Tomb Raider. Ty všechny dopadly v podstatě stejně, tak si můžeme ukázat jen jeden test z Metro: Exodus.

Procesory Ryzen 9 na tom jsou v podstatě stejně, což platilo i pro zbylé dva testy včetně toho, že Core i9 má vyšší výkon. Právě to se od něj dalo očekávat, takže Intel bude asi i nadále své desktopové procesory prezentovat především jako herní ideály.

Ostatně právě hry představovaly poslední baštu i pro Coffee Lake-S Refresh, takže Intel si zatím udržel alespoň tu. Je ale otázka, zda mu tato výhoda zůstane ještě na konci tohoto roku, kdy očekáváme procesory Ryzen 4000 s dalším výrazným nárůstem IPC a snad i alespoň mírným navýšením pracovních taktů. Na druhou stranu zase vůbec nevíme, jakým způsobem bude kontrovat Intel a co předvedou jeho Rocket Lake-S (nebo kdy vůbec přijdou na trh).



