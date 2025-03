Corsair potvrzuje ojedinělost chybějících ROP u RTX 5000, zatím zaznamenal jediný případ

Před několika týdny se zjistilo, že díky chybě mohou mít některé Geforce RTX 5090 a RTX 5070 Ti c hybějící jednotky ROP , což může snížit výkon. U RTX 5090 není 8 chybějících jednotek až tak výrazný problém, i když cca 4% propad nepotěší, a i tak je to důvodem k reklamaci, v případě RTX 5070Ti je to už podstatně větší rozdíl (přes 8 % propad teoretického výkonu). Později se dokonce zjistilo, že by to měl být i problém RTX 5080, nicméně zatím se tvrdí, že problém neexistuje na Geforce RTX 5070 (bez Ti) a na mobilních Geforce RTX 5000.

Společnost Corsair k tomu nyní také vydala i své vlastní stanovisko. Vyrábí počítačové sestavy, které mohou být vybaveny potenciálně problematickými grafickými kartami Geforce RTX 5000 architektury Blackwell, přičemž dosud zaznamenali jeden jediný případ zákazníka, u kterého bylo nalezeno GPU s chybějícími ROP jednotkami. To však nutně neznamená, že jich není více s vadnými kartami a je to právě jen ten jeden. Může to být skutečný počet vadných karet, může to ale stále znamenat i to, že někteří zákazníci ještě absenci těchto jednotek nezjistili. Corsair tak nově do testovacích procedur přidal i kontrolu počtu jednotek ROP, aby si byl jist, že všechny sestavy odpovídají stanoveným specifikacím.