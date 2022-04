Counterpoint Research: konec globálního nedostatku čipů se blíží

Counterpoint Research tak nepředpokládá, že by měl být na konci tohoto roku už z celosvětového pohledu dostatek čipů, ale mělo by už být mnohem lépe než dnes, jinými slovy se má výrazně uzavřít široká propast mezi poptávkou a nabídkou, což umožní i doplnění skladů firem. Firma o tom může mluvit i díky tomu, že se to v některých případech již děje, a to od konce předchozího roku, přičemž my můžeme jako příklad uvést právě PC hardware.

ceny pamětí DRAM i NAND Flash mají v druhé polovině klesat - Counterpoint Research

Ve zprávě se ale píše konkrétně o čipech spojených s technologiemi 5G, RF transceiverech, výkonových zesilovačích, jejichž dostupnost se v posledních měsících znatelně zlepšila, přičemž nedostatkové jsou stále 4G čipy a také napájecí PMIC. Pokud jde o oblast desktopů a notebooků, v jejich případě už je to lepší i v případě čipů pro různá I/O rozhraní, Wi-Fi a v tomto případě právě i PMIC, i když obecně je těchto napájecích čipů stále nedostatek.

To vše lze přičíst právě i slabší poptávce, ovšem dle zdroje tomu jde z druhé strany naproti i postupně se rozšiřující produkce čipů či waferů a diverzifikace výroby v rámci různých firem, které se už dříve rozhodly, že začnou vyrábět nedostatkové zboží.

A pak tu jsou rizikové faktory, které mohou další vývoj negativně ovlivnit, přičemž ty jsou očividné a dobře známé. Counterpoint Research ovšem mluví konkrétně o tom aktuálně největším, a to jsou probíhající tvrdé lockdowny v Číně, čili konkrétněji v Šanghaji . Nyní záleží na tom, jak rychle se podaří tamní situaci vyřešit a obnovit normální provoz firem, přičemž z čísel z posledních dní to vypadá, že bylo dosaženo vrcholu křivky a počty nových případů mohou dále klesat. Pokud ano, pak by dle zdroje mělo být na celosvětovém trhu s čipy v druhé polovině roku už mnohem lépe.

Dle Counterpoint Research se tak nyní oči obracejí k Číně a čekají na to, jak lockdowny ovlivní běh podniků a zda nebudou mít dominový efekt, přičemž téma s dostatkem či nedostatkem čipů tímto už ustupuje do pozadí a stává se až tím "dalším problémem v pořadí". Namísto něj se tak řeší to, jaký vliv má a může mít náhlé a nepředvídatelné uzavírání produkce, k jakému Čína dosud během pandemie dosud nemusela přistoupit.