Covid-19 ohrožuje IT průmysl, lidé se nevracejí do práce

Epidemie koronaviru Covid-19 tak začíná narušovat výrobu, a to jistě nejen v rámci IT průmyslu, ale my se pochopitelně zaměříme právě na něj. Čínští pracovníci se po dnech volna začali vracet do práce, a vzniklo tak nepříjemné dilema. Pokud by měli dorazit do továren jako kdykoliv jindy, vzniká hrozba nebývale prudkého šíření viru. A pokud téměř nikdo do práce nepřijde, bude to mít zase své pochopitelné okamžité důsledky na průmysl a ekonomiku. Zatím to přitom z pohledu tchaj-wanských společností vypadá na tu druhou možnost, která ostatně vypadá jako to mnohem menší zlo.

Server Digitimes (via Tom's Hardware ) hlásí, že se v případě paměťového průmyslu průměru vrátilo do práce ani ne 30 procent čínských zaměstnanců. Tento průmysl pochopitelně není světově významný, neboť jej téměř celý drží pevně v rukou korejské, japonské a americké společnosti. Ale samozřejmě nejde pouze o něj.

Jsou tu také podniky stojící na vrcholu dodavatelských řetězců, jež využívají třeba tchaj-wanské společnosti, a sice nám dobře známé firmy Acer, Asus a podobné. ODM firmy v čínském Kunshanu vlastněné právě průmyslníky z Tchaj-wanu, jsou na tom s návratem zaměstanců do práce ještě hůře a v jednom zmíněném případě dorazilo jen cca 1000 z celkových 9000 lidí. Pokud se tedy situace nezlepší, mohly by velice rychle dojít skladové zásoby pro výrobu koncového zboží, a to zhruba někdy mezi polovinou a koncem tohoto měsíce.

Nyní tak není vůbec jasné, že ceny pamětí RAM a NAND Flash budou opětovně růst, jak se předpokládalo. Jak je uvedeno výše, jejich výroba probíhá především mimo Čínu, jenomže to neplatí pro zařízení, která tyto paměti potřebují. Rostoucí poptávka po nich by se tak mohla rychle snížit a jisté není v tomto ohledu vůbec nic.

Mezitím se dozvídáme, že na čínském trhu již citelně klesla poptávka po základních deskách nebo grafických kartách (a produktech na nich založených), což pociťují zvláště společnosti Asus a Acer, které mají v Číně silnou uživatelskou základnu. Ty už očekávají prudký pokles tamních tržeb, a sice Acer o téměř 42 procent a Asus o 29 procent. Na vině bude kombinace faktorů, a sice jednak nedostatek pracovní síly v lokálních továrnách a pak i snížený zájem zákazníků o nové zboží.



Koronavirus Covid-19 by tak mohl mít zcela zásadní dopad na vývoj IT průmyslu v letošním roce a mohl by zvrátit předpokládané trendy. Kvůli němu se již také zrušil MWC 2019 a další mohou následovat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: