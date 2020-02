Mobile World Congress 2020 byl zrušen, další mohou následovat

V dané situaci to vypadá, že organizátoři Mobile World Congress udělali správnou věc, neboť riziko zavlečení koronaviru označovaného již jako Covid-19 do Evropy je velké a podobné akce by mohly zajistit jeho rapidní šíření v celém světě. Stačí si uvědomit, že MWC se obvykle účastní na sto tisíc lidí z celého světa, kteří se na pár dní pohybují v těsné blízkosti a pak se zase rozjedou do svých domovů, a to vše v době, která je kratší než ta inkubační. Veletrhy a obdobné hromadné akce jsou tak v této situaci skutečně velká hrozba.

John Hoffman, CEO společnosti GSMA pořádající MWC, v krátkém vyjádření uvedl, že v této situaci není možné akci uskutečnit. Možnost jejího odsunu na pozdější datum ani nebyla zmíněna a Hoffman rovnou uvedl, že se jeho GSMA společně s Host City Parties chystá pracovat na přípravě MWC Barcelona 2021.

Je také třeba poznamenat, že i kdyby letošní MWC proběhl, i tak by na něm chyběla řada významných společností, které už stačily mezitím účast odříct. Konkrétně to jsou AT&T, Amazon, BT, Ericsson, Deutsche Telekom, Cisco, Intel, Facebook, HMD Global, Nokia, LG, Sprint, Verizon, Sony, MediaTek, Royole, Marvell, Volvo, NVIDIA, Marvell, McAfee, Sprint, Rakuten, Western Digital a Vivo.

Na druhou stranu, společnosti jako TCL nebo Xiaomi stále plánují své vlastní představovací akce pro novináře, i když nyní asi záleží i na tom, zda je vůbec nějací budou chtít navštívit.

Nyní můžeme vyčkávat na to, jak se zachovají organizátoři dalších velkých akcí. Příští měsíc má proběhnout GPU Technology Conference v San José a vrcholem letošního roku by se měl stát Computex 2020 na Tchaj-wanu, který je plánován na začátek června. Vše tak bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet šíření nákazy, nicméně lze předpokládat, že do června ještě zdaleka nemůže být po všem.

