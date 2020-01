Curiosity je po chybě systému nehybný, pracuje se na nápravě

Rover Curiosity tak v podstatě už dávno přesluhuje, i když v případě těchto zařízení se už tak nějak automaticky očekává, že budou fungovat mnohem déle, než NASA slibovala. Curiosity už přitom po více než sedmi letech služby rozhodně není ve stoprocentním stavu a obecně se dobře ví o jeho poškozených kolech, která si rover prorazil o ostré kamení a skály a vzhledem k dnešní zprávě bude relevantní spíše připomenutí potíží s palubními počítačovými systémy

Nyní totiž systém Curiosity opět selhal a rover aktuálně nemá informace o své pozici a výšce, takže než se systém vyřeší, bude muset zůstat na místě. Každý jeho pohyb je totiž pečlivě plánovaný a vzhledem k nemožnosti přímého řízení ze Země je nutné, aby měl rover přesné informace o své poloze. Stejně tak potřebuje znát, kde se co nachází v jeho okolí a mít přehled o pozici své robotické ruky a její výbavy, aby se náhodou nestalo, že při popojetí narazí do blízké skály či kamene. Vedle toho je zapotřebí mít přehled i o směru pohledu objektivů fotoaparátů ve vztahu ke Slunci, jehož světlo by mohlo nechráněné světlocitné čipy poškodit.

Potřebná data si Curiosity ukládá do vlastní paměti, ovšem před několika dny příslušný systém selhal zrovna v době, kdy rover vykonával přijaté příkazy. Najednou při provádění bezpečnostní kontroly před zapnutím motorů v kolech ztratil data o své poloze, a to přesněji o své výšce, bez nichž nemohl dále pokračovat, a tak automaticky zamrzl. Dokud se problém nevyřeší, rover v dané poloze zůstane. Stále ovšem komunikuje s obsluhou, takže ta se může s využitím zaslaných dat pokoušet o nápravu. Všechny ostatní systémy by pak měly být stejně funkční jako doposud.

NASA nyní pracuje na sadě instrukcí, která by měla Curiosity donutit dokončit bezpečnostní kontrolu a poté se snad i rozpohybovat, nicméně by potřebovala v prvé řadě zjistit, co vůbec způsobilo toto selhání, aby se mu příště dalo předejít.

