Curiosity se opět vyfotil a pak se vydal na rekordní výstup

Curiosity pochopitelně nepořizuje takové snímky proto, že se to v NASA hemží samými "selfíčkáři". Jde sice i o snímky, které mají za úkol vypadat dobře v médiích, ale také poskytují důležitý přehled o stavu samotného roveru a o tom, jak vypadá jeho bezprostřední okolí. Nyní se tak NASA chtěla přesvědčit, že je vše v pořádku, než se Curiosity vydal šplhat do dosud nejprudšího kopce, který musel zvládnout.

- klikněte pro zvětšení -

Rover se zrovna nacházel vedle Greenheugh Pediment, široké drobící se skalní vrstvy na vrcholu kopce a právě na ten se vydal poté, co si zavrtal ve skalním podloží, sebral vzorky pro analýzu a pořídil snímek složený z 86 fotografií.

Svého cíle rover dosáhl 6. března, čili ve svůj 2696. sol na Marsu. Zvládl to celkem natřikrát, přičemž během druhé části výstupu činil jeho náklon až 31 stupňů, což je nejvíce, co tento rover v praxi zvládl (ještě o stupeň více ale zvládl svého času menší Opportunity). Nicméně i když je jeho podvozek se šesti koly je navržen tak, aby zvládl i 45stupňový náklon, zcela jiná věc je ta, zda by kola dokázala udržet rover na místě. Obsluha roveru v NASA Jet Propulsion Laboratory také pochopitelně nikdy nezvolí takovou cestu, během níž by hrozilo převrácení roveru, nebo třeba jen protáčení a prokluzování jeho kol, což by také mohlo ovlivnit stabilitu.

My se můžeme také podívat na video pořízené ze snímků černobílých navigačních fotoaparátů, které ukazuje robotickou ruku, jak pomocí MAHLI (Mars Hand Lens Camera) fotí sérii snímků pro výše uvedené selfie. Doug Ellison z JPL vysvětluje, že dostává velice často otázku, jakým způsobem vůbec Curiosity pořizuje takové snímky, takže i proto vzniklo toto video, které proces ukazuje z pohledu samotného roveru.

