Cyberpunk 2077 bude na GeForce NOW ihned po vydání

A pozitivní je jistě to, že na GeForce NOW bude hned v den vydání fungovat hra Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Od té se očekává, že bude spíše náročnější na hardware, takže o streamovanou verzi by mohl být velký zájem. Dalo se přitom čekat, že toto oznámení přijde, neboť NVIDIA nedávno pro Cyberpunk 2077 připravila limitovanou edici karet GeForce RTX 2080 Ti , takže jsme mohli očekávat reciproční "službičku" stvrzující dobré vztahy obou firem.

Lidé s placenou službou GeForce NOW si pochopitelně budou moci zapnout podporu ray tracingu, kterou má Cyberpunk 2077 nabídnout hned ve své úvodní verzi a firma poukazuje na to, že už nyní je od daného studia na její platformě k dispozici série Zaklínače. Na Cyberpunk 2077 si totiž počkáme ještě řadu měsíců, a to až do 17. září. Další odklad by ale nastat už neměl, neboť hra je dle autorů už hotova a čas navíc poslouží jen pro vychytávání chyb.

