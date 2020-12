Cyberpunk 2077 na PS4 a Xbox One vypadá bez okolků příšerně

Cyberpunk 2077 je tak náročný , že i bez ray tracingu se s velice silnou sestavou nemusíme obejít bez DLSS, které nám pomůže získat další FPS díky vytrénované AI dokreslující obraz renderovaný v nižším než nativním rozlišení. Pak se ovšem nelze divit, že na PS4 může hra vypadat i takto:

Konzole Xbox One a PlayStation 4 jsou dnes již se svým výkonem dávno za zenitem. Výkon PS4 je srovnatelný s tou nejslabší verzí karty GeForce GTX 1050 a Xbox One je na tom ještě mnohem hůř, a to nemluvíme o paměťovém subsystému a HDD úložištím, což se rovněž podepisuje na neradostných zkušenostech hráčů. Ti se asi zrovna netěšili na grafiku srovnatelnou s PC verzí (či s verzí pro moderní Xbox Series X/S a PS5), ale to, co dostali, je nad očekávání špatné. V CD Projekt Red asi moc dobře věděli, proč se spíše vyhýbali zveřejnění záběrů z konzolí, a to právě těch starých. Herní servery také před vypuštěním neměly ke konzolovým verzím přístup.

Cyberpunk 2077 na starých verzích PS4 a Xbox One má dle očekávání výrazně snížené detaily, ve městě se pohybuje také méně postav a prostředí je zkrátka chudší a modely jednodušší.

Ovšem vedle toho tu jsou i neočekávané potíže, jako je až příliš dlouho trvající nahrávání textur, anebo v podstatě celého prostředí. Postupně se do okolní dočítají i objekty a postavy, takže si můžeme připadat jako ve hře s neustále "spawnujícími" zombíky. Dále si uživatelé konzolí stěžují na vynechávající animace obličejů při mluvení a také na to, že se postavy často objevují ve výchozí "poloze T" a mají celkově nenavazující animace. Ovšem přinejmenším tyto dvě poslední věci se týkají i PC verze.

Lze očekávat, že vyložené bugy týkající se animací či AI budou odstraněny, ale není jasné, jak se vývojářům povede vylepšit běh hry na slabých konzolích. Na to si budeme muset ještě počkat.

Jisté ale je, že Cyberpunk 2077 je prodejně obrovský úspěch. CD Projekt už naznačil, že se stačilo prodat více než 8 milionů kopií, když na Twitteru uvedl , že ani 8 milionů poděkování nestačí. Hra se tak stále drží v čele žebříčku nejhranějších titulů na Steamu

Na závěr se dá říci, že kdo nad Cyberpunkem zatím váhá, neudělá špatné rozhodnutí, když si ještě nějaký ten týden počká. Přinejmenším PC verze zatím z mého pohledu nevypadá jako vyloženě rozbitá, ale zaslouží si ještě několik záplat, a to právě především s ohledem na AI a animace.



