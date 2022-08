Další detaily o AMD RDNA 3: Infinity Cache prý bude poloviční proti předpokladům

AMD chystá nové grafické karty Radeon RX 7000 na architektuře RDNA 3, přičemž se nyní dozvídáme nové informace. Je tomu měsíc, co se objevily zvěsti o tom, že by high-endová Navi 31 měla mít 192 MB Infinity Cache, resp. 384 MB ve verzi s

chystá nové grafické kartyna architektuře, přičemž se nyní dozvídáme nové informace. Je tomu měsíc, co se objevily zvěsti o tom, že by high-endová Navi 31 měla mít 192 MB Infinity Cache, resp. 384 MB ve verzi s přídavnou 3D V-Cache . Poslední informace ale říkají, že MCD, která tuto paměť cache tvoří, budou mít kapacitu poloviční. U všech karet by tak velikost této paměti měla být poloviční vůči původním předpokladům. Pojďme se tedy znovu podívat, co říkají poslední úniky o tom, jak by nové Radeon RX 7000 měly vypadat.

AMD Navi 31 má kódové označení Plum Bonito a bude tvořeno jedním GCD a 6 MCD (Memory Chiplet Die). K dispozici bude 48 WGP (resp. 96 CU) s celkem 12288 stream procesory. Samotné GCD má mít plochu zhruba 308 mm2 a bude vyráběno 5nm procesem u TSMC. MCD pak využijí 6nm proces od TSMC a plocha každého z nich je okolo 37,5 mm2, celkově se tedy plocha čipu vyšplhá na cca 533 mm2.



Základní MCD však nebude mít kapacitu 32 MB, jak se původně očekávalo, ale jen 16 MB. To znamená, že výchozí verze (0-hi) díky 6 těmto čipům přinese 96 MB Infinity Cache, což je méně než dnešních 128 MB. K dispozici ale bude i verze s přídavnou 3D V-cache (1-hi), kde každé MCD přinese 32 MB paměti, a tedy celkem 192 MB. Původně se plánovala i verze 2-hi se 48 MB cache na MCD (tedy 288 MB celkem), nicméně tu AMD zrušilo. Důvodem bylo to, že to čip příliš prodražovalo, aniž by se to adekvátně projevovalo na výkonu. Navi 31 bude využívat 384bitové paměti GDDR6. Objevit se má i ořezaná verze Navi 31 se 42 WGP (10752 stream procesory) s 5 MCD (80 MB Infinity Cache) a 320bitovými pamětmi GDDR6.

Navi 32 s kódovým označením Wheat Nas přinese 5nm GCD s plochou okolo 200 mm2. V tomto případě tu má být 30 WG a 7680 stream procesorů. K dispozici bude čtveřice MCD v základní verzi 0-hi, tedy s výslednou kapacitou 64 MB Infinity Cache (opět méně než u předchůdce, kde Navi 22 mělo 96 MB). V plánu byla i verze s 1-hi a 128 MB, ale kvůli nákladům se od ní upustilo. Celková plocha čipu by tak měla být cca 350 mm2. AMD zde použije 256bitovou sběrnici pro paměti GDDR6.

Nakonec tu máme ještě monolitické Navi 33. To už tedy nebude mít dělení na GCD a MCD, vše bude v jednom "balíčku". K dispozici bude 16 WGP a 4096 stream procesorů. Plocha celého čipu by se měla pohybovat okolo 203 mm2. Přestože se nedělí na GCD a MCD jako Navi 31 a 32, stále tu zůstane Infinity Cache, a to o kapacitě 32 MB. Čip bude vyráběn 6nm technologií u TSMC. Pokud jde o paměti, najdeme zde 128bitovou sběrnici pro GDDR6. Hovoří se o tom, že původně AMD pracovalo na verzi s GCD s 18 WGP se 4608 stream procesory a dvěma MCD s celkem 32 MB Infinity Cache, ale nakonec vyhrál monolitický přístup. Zdroje také hovoří o tom, že Navi 33 je výkonnější než nejvýkonnější GPU od Intelu, přičemž náklady na výrobu jsou poloviční a je i úspornější.