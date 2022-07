AMD Navi 31 má existovat bez i s 3D V-Cache, má mít až 384 MB Infinity Cache

AMD. Tam jde o architekturu RDNA 3 a nejvíce nás zajímá asi high-endový čip Navi 31. Víme už, že tento čip bude mít jedno velké GCD, které má obsahovat 48 WGP (Work Group Processor), jenž mají pozměnit stávající architekturu CU (Compute Unit). Jeden WGP totiž bude obsahovat dvojici CU. Celkově tu bude 12288 stream procesorů a velkou otázkou je frekvence tohoto čipu. Hovoří se o tom, že frekvence by mohla být vyšší než u konkurenčních GeForce RTX 4000, kde se hovoří o číslech okolo 2,8 GHz. Je tedy možné, že se Navi 31 dostane i přes hranici 3,0 GHz. Ve výsledku by to mohlo znamenat výkon přes 75 TFLOPS, nicméně u Nvidie se hovoří dokonce o

Nové grafické čipy chystá nejen Nvidia, ale také. Tam jde o architekturua nejvíce nás zajímá asi high-endový čip. Víme už, že tento čip bude mít jedno velké GCD, které má obsahovat 48 WGP (Work Group Processor), jenž mají pozměnit stávající architekturu CU (Compute Unit). Jeden WGP totiž bude obsahovat dvojici CU. Celkově tu bude 12288 stream procesorů a velkou otázkou je frekvence tohoto čipu. Hovoří se o tom, že frekvence by mohla být vyšší než u konkurenčních GeForce RTX 4000, kde se hovoří o číslech okolo 2,8 GHz. Je tedy možné, že se Navi 31 dostane i přes hranici 3,0 GHz. Ve výsledku by to mohlo znamenat výkon přes 75 TFLOPS, nicméně u Nvidie se hovoří dokonce o překonání 100 TFLOPS

Dále se už ví, že každé z GCD bude u Navi 31 využívat šestici MCD (Multi-Cache Die). Každé z nich má mít 64bitovou sběrnici (2×32bit). Hlavní je však to, že podle posledních informací budou existovat dvě verze Navi 31. Jedna využije standardní cache paměť, kde každé MCD nabídne 32 MB a celkově by tak čip měl obsahovat 192 MB Infinity Cache, což je o polovinu více než dnešních 128 MB. Druhá verze ale využije 3D paměťové čipy, kdy bude MCD doplněno ještě o 32 MB V-Cache (polovina toho, co využívají Ryzen s 3D V-Cache). Celkově tak každé MCD přinese 64 MB paměti, ve výsledku tu tak dostaneme 384MB Infinity Cache. A to už je 3násobek proti dnešnímu stavu. Nakonec tu je ještě otázka spotřeby, kde se předpokládá okolo 400 až 450W TBP. To ale ukáže až budoucnost.