Další generace CPU Intel mají mít jádra Royal Core a Cobra Core

V letošním roce nás od společnosti Intel na poli procesorů čeká architektura Arrow Lake, která se dostane do mobilní i desktopové sféry. Přinese jádra Lion Cove (P-Core) a Skymont (E-Core), která už známe z mobilních procesorů Intel Lunar Lake. V příštím roce se má představit ještě Panther Lake na podobném základu, přičemž zde půjde jen o mobilní čipy. Co nás ale čeká v roce 2026 a později?

Jako první by to mohly být procesory, o nichž je prozatím známo to, že by měly mít P-Core s označením(verze 1.0). Bude to tak po dlouhé době, co zmizí z názvu slůvko "Cove". Tato jádra by měla nadále postrádat Hyper-Threading. O něco později to budes aktualizovanou architekturou Royal Core (verze 1.1). Objevily se dokonce zvěsti, že by se tu v jiné formě měl vrátit Hyper-Threading, což vzhledem k jeho nedávnému odstranění nezní příliš pravděpodobně. Možné je ale vše. Nebylo by to zdaleka poprvé, co se provede jeden krok s cílem něco významně zlepšit, aby se o něco později provedl krok opačný, který má opět něco významně zlepšit (nedávno se tak stalo např. u AMD s rozdělením grafických architektur na CDNA a RDNA, aby se nyní zase s "velkou slávou" spojily ). Aby těch zarážejících zpráv nebylo málo, údajně byla zrušena vylepšená verze Beast Lake, která měla mít Royal Core (verze 2.0) se schopností zpracovat dokonce 4 vlákna najednou.