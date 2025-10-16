Aktuality  |  Články  |  Recenze
Další shořelý Radeon s 16pinovým napájením. Nešlo však o čistě 12V-2x6 řešení

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Další shořelý Radeon s 16pinovým napájením. Nešlo však o čistě 12V-2x6 řešení
Objevil se druhý případ shořelého Radeonu s napájením pomocí 16pinového konektoru. Nicméně ani zde nešlo o čisté řešení pomocí 12V-2x6.
Případy shořelých 16pinových napájecích konektorů grafických karet se stále šíří, i když ne nějak vysokým tempem (drtivá většina případě se týká nějaké kombinace redukcí a/nebo starší revize 12VHPWR). Máme tu však druhý zdokumentovaný případ shořelého Radeonu RX 9070 XT s tímto konektorem. Tyto grafické karty sice většinou napájí klasické 8piny, nicméně někteří výrobci sáhli k 16pinovému napájení (ASRock, Sapphire). Zatímco nedávný případ se týkal karty ASRock s pochybným zdrojem, nejasná byla i kvalita montáže a ve hře byla redukce. Nešlo tedy o čisté řešení, které by obsahovalo zdroj, kabel i grafickou kartu, a to vše nativně v aktualizované variantě 12V-2x6, u které se zatím nezdá, že by měla mít výraznější problémy.
 
A totéž se týká i onoho druhého případu. Šlo o grafickou kartu Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+, jejíž spotřeba bude patrně vyšší než standardních 304 W (standardní Radeon má Boost na 2,97 GHz, Sapphire běží s 3,06 GHz), ostatně uživatel zmiňoval, že se spotřeba pohybovala okolo 360 W. Poněvadž měl uživatel starší zdroj, využil klasickou redukci z 8pinového konektoru na 16pinový (ten by měl být 12V-2x6, pokud jde o ten, co byl dodán s kartou, a to údajně byl). Samotný zdroj ale měl být v tomto případě dostatečně silný a kvalitní, šlo o Corsair RM1000X.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

