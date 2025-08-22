Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
AMD

Roztavené konektory 12VHPWR nyní i u AMD, problémy u ASRocku s levným zdrojem

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Roztavené konektory 12VHPWR nyní i u AMD, problémy u ASRocku s levným zdrojem
Máme zde další případ roztaveného konektoru 12VHPWR/12V-2x6, tentokrát ale nikoli na kartě Nvidie, ale AMD. Konkrétně šlo o Radeon RX 9070 XT od ASRocku.
Reklama
Společnost ASRock je probírána s kauzou spálených CPU AMD, kde jde o zdaleka nejčastějšího výrobce základních desek, který má problémy s novými Ryzeny. Nyní si ji možná budou další spojovat s pálením konektorů na grafických kartách, i když je otázkou, zda právem. Její grafická karta se totiž stala obětí dalšího roztaveného konektoru 12VHPWR/12V-2x6. Než ale odsoudíme ASRock, pojďme se podívat, co se vlastně stalo. Ještě předtím, než budeme pokračovat, je nutné podotknout, že jsou dvě varianty tohoto standardu, 12VHPWR, který měl problémy s oním tavením, a revidovaný 12V-2x6, u něhož jsme takový rozsah potíží ani zdaleka nezaznamenali a prozatím se zdá, že u něj byl problém s tavením vyřešen. Uživatel Savings_Opportunity3  na Redditu (podezřelé jméno přeložitelné jako "příležitost k ušetření" může evokovat, že jde i o uživatele, kteří šetři na nepravých místech) se totiž podělil se svou zkušeností s roztaveným konektorem na jeho grafické kartě. 
 
Touto kartou ale nebyla Nvidia, nýbrž grafická karta od AMD. Šlo o ASRock Taichi OC 9070 XT, což je přetaktovaný Radeon RX 9070 XT, u něhož je netradičně pro AMD použito napájení 12V-2x6. Zatímco standardní Radeony RX 9070 XT mají 304W TBP a AMD doporučuje použít minimálně 750W zdroj, u této přetaktované edice v testech naměřili v zátěži přes 360 W (např. na TechPowerUp) a ve většině zátěžových testů tato karta vykazovala i vyšší spotřebu než GeForce RTX 5080. I proto ASRock doporučuje využít minimálně 850W zdroj.
 
Co přesně bylo stále za spálením konektorů, to sice nevíme, ale špatných kroků tu bylo hned několik. Uživatel použil low-endovou značku zdrojů Kolink, navíc šlo jen o 700W zdroj. Ten by nebyl úplně ideální ani pro nepřetaktovaný Radeon, natož pro přetaktovaný. Uživatel dále říká, že šlo už o 4. zapojení konektoru, takže nemáme ani jistotu, zda byl zapojen opravdu správně. V neposlední řadě byla použita redukce z 8pinů na 16pin a zde není jasné, zda byla použita redukce dodávaná s kartou (tam by šlo o 12V-2x6) nebo se zdrojem. Tam by šlo naopak o problematický 12VHPWR, neboť použitý zdroj není bezpečnějšího standardu ATX 3.1, ale staršího ATX 3.0. Nabízí se tak spíše, že kdyby "hledač příležitostí, kde ušetřit" použil pořádný dostatečně silný zdroj ATX 3.1 s nativním konektorem 12V-2x6, k žádnému problému dojít nemuselo.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (3)|Další z rubriky:
Studie ukázala, jak je provoz AI serverů na AMD ztrátový, Nvidia naopak vede
Studie ukázala, jak je provoz AI serverů na AMD ztrátový, Nvidia naopak vede
Dnes, Milan Šurkala7
Nvidia připravuje speciální čínský čip B30A, ořezaný AI akcelerátor
Nvidia připravuje speciální čínský čip B30A, ořezaný AI akcelerátor
Včera, Milan Šurkala
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
20.8.2025, Milan Šurkala4
Asus uvádí GeForce RTX 5080 Noctua Edition se třemi ventilátory
Asus uvádí GeForce RTX 5080 Noctua Edition se třemi ventilátory
13.8.2025, Milan Šurkala17
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Kolik emisí CO2 vygeneruje výroba 1 kWh Li-Ion? Z 55 kg se prý můžeme dostat na 21 kg
Kolik emisí CO2 vygeneruje výroba 1 kWh Li-Ion? Z 55 kg se prý můžeme dostat na 21 kg
Dnes, Milan Šurkala
Spálená CPU AMD jsou dle firmy dílem špatně nastavených BIOSů výrobci základních desek
Spálená CPU AMD jsou dle firmy dílem špatně nastavených BIOSů výrobci základních desek
Dnes, Milan Šurkala6
Samsung 9100 Pro nyní jako až 8TB SSD s PCIe 5.0 a vysokou cenou
Samsung 9100 Pro nyní jako až 8TB SSD s PCIe 5.0 a vysokou cenou
Dnes, Milan Šurkala6
Studie ukázala, jak je provoz AI serverů na AMD ztrátový, Nvidia naopak vede
Studie ukázala, jak je provoz AI serverů na AMD ztrátový, Nvidia naopak vede
Dnes, Milan Šurkala7
V Koreji vyvinuli OLED kontaktní čočky pro lékařské vyšetření oka
V Koreji vyvinuli OLED kontaktní čočky pro lékařské vyšetření oka
Dnes, Milan Šurkala
AMD chystá 6jádrový Ryzen 5 9500F s maximálním taktem 5,0 GHz
AMD chystá 6jádrový Ryzen 5 9500F s maximálním taktem 5,0 GHz
Včera, Milan Šurkala
Apple prý vyvíjí několik nových VR headsetů a chytrých brýlí, čekejme nálož ve 2027
Apple prý vyvíjí několik nových VR headsetů a chytrých brýlí, čekejme nálož ve 2027
Včera, Milan Šurkala
RCS zprávy s E2E šifrováním se na iPhonu možná objeví už v září, podporu našli v iOS 26 beta
RCS zprávy s E2E šifrováním se na iPhonu možná objeví už v září, podporu našli v iOS 26 beta
Včera, Milan Šurkala1