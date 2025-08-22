>
Roztavené konektory 12VHPWR nyní i u AMD, problémy u ASRocku s levným zdrojem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Máme zde další případ roztaveného konektoru 12VHPWR/12V-2x6, tentokrát ale nikoli na kartě Nvidie, ale AMD. Konkrétně šlo o Radeon RX 9070 XT od ASRocku.
Společnost ASRock je probírána s kauzou spálených CPU AMD, kde jde o zdaleka nejčastějšího výrobce základních desek, který má problémy s novými Ryzeny. Nyní si ji možná budou další spojovat s pálením konektorů na grafických kartách, i když je otázkou, zda právem. Její grafická karta se totiž stala obětí dalšího roztaveného konektoru 12VHPWR/12V-2x6. Než ale odsoudíme ASRock, pojďme se podívat, co se vlastně stalo. Ještě předtím, než budeme pokračovat, je nutné podotknout, že jsou dvě varianty tohoto standardu, 12VHPWR, který měl problémy s oním tavením, a revidovaný 12V-2x6, u něhož jsme takový rozsah potíží ani zdaleka nezaznamenali a prozatím se zdá, že u něj byl problém s tavením vyřešen. Uživatel Savings_Opportunity3 na Redditu (podezřelé jméno přeložitelné jako "příležitost k ušetření" může evokovat, že jde i o uživatele, kteří šetři na nepravých místech) se totiž podělil se svou zkušeností s roztaveným konektorem na jeho grafické kartě.
Touto kartou ale nebyla Nvidia, nýbrž grafická karta od AMD. Šlo o ASRock Taichi OC 9070 XT, což je přetaktovaný Radeon RX 9070 XT, u něhož je netradičně pro AMD použito napájení 12V-2x6. Zatímco standardní Radeony RX 9070 XT mají 304W TBP a AMD doporučuje použít minimálně 750W zdroj, u této přetaktované edice v testech naměřili v zátěži přes 360 W (např. na TechPowerUp) a ve většině zátěžových testů tato karta vykazovala i vyšší spotřebu než GeForce RTX 5080. I proto ASRock doporučuje využít minimálně 850W zdroj.
Co přesně bylo stále za spálením konektorů, to sice nevíme, ale špatných kroků tu bylo hned několik. Uživatel použil low-endovou značku zdrojů Kolink, navíc šlo jen o 700W zdroj. Ten by nebyl úplně ideální ani pro nepřetaktovaný Radeon, natož pro přetaktovaný. Uživatel dále říká, že šlo už o 4. zapojení konektoru, takže nemáme ani jistotu, zda byl zapojen opravdu správně. V neposlední řadě byla použita redukce z 8pinů na 16pin a zde není jasné, zda byla použita redukce dodávaná s kartou (tam by šlo o 12V-2x6) nebo se zdrojem. Tam by šlo naopak o problematický 12VHPWR, neboť použitý zdroj není bezpečnějšího standardu ATX 3.1, ale staršího ATX 3.0. Nabízí se tak spíše, že kdyby "hledač příležitostí, kde ušetřit" použil pořádný dostatečně silný zdroj ATX 3.1 s nativním konektorem 12V-2x6, k žádnému problému dojít nemuselo.
