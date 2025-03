Další úniky napovídají, že Radeon RX 9060 XT bude mít patrně i 16GB variantu

Radeon RX 9060 XT, u nichž bylo zajímavé zejména to, že vedle 8GB verze měly mít i 16GB varianty. Zatímco u RX 9070 XT je 16GB kapacita v rámci třídy očekávatelná a překonává tak např. GeForce RTX 5070 s 12 GB VRAM, u nižších tříd to není až tak obvyklé, tam je standardem nadále jen 8 GB (16GB verze je u některých řad karet jako možnost navíc). Tato kapacita by měla být standardem i u Radeonů RX 9060 a RX 9060 XT, nicméně zatím vše nasvědčuje tomu, že 16GB variantu budou mít jak GeForce RTX 5060 Ti, tak i onen Radeon RX 9060 XT. Před třemi týdny se objevily záznamy u EEC , které mluvily o registraci názvů karet Aceru s GPUu nichž bylo zajímavé zejména to, že vedle 8GB verze měly mít i 16GB varianty. Zatímco u RX 9070 XT je 16GB kapacita v rámci třídy očekávatelná a překonává tak např. GeForce RTX 5070 s 12 GB VRAM, u nižších tříd to není až tak obvyklé, tam je standardem nadále jen 8 GB (16GB verze je u některých řad karet jako možnost navíc). Tato kapacita by měla být standardem i u Radeonů RX 9060 a RX 9060 XT, nicméně zatím vše nasvědčuje tomu, že 16GB variantu budou mít jak GeForce RTX 5060 Ti, tak i onen Radeon RX 9060 XT.

Nyní se totiž objevují další úniky, které o tom mluví. V seznamu karet Asus se totiž objevila šestice nových modelů Radeon RX 9060 XT, přičemž jsou zde čtyři karty s 8GB pamětí (PRIME-RX9060XT-O8G, PRIME-RX9060XT-8G, DUAL-RX9060XT-O8G a DUAL-RX9060XT-8G), nicméně jsou zde také dvě karty s větší 16GB pamětí (TUF-RX9060XT-O16G-GAMING, TUF-RX9060XT-16G-GAMING). V obou případech (8GB i 16Gb verzí) by mělo jít o 20Gbps paměti, které poběží na 128bitové sběrnici, což by mělo znamenat paměťovou propustnost 320 GB/s.

16GB karty by se mohly lépe projevovat ve vyšších rozlišeních, kde je potřeba paměti větší (i když samotný výkon karet na příliš vysoké rozlišení nebude stačit), své využití by mohly najít i pro algoritmy umělé inteligence (i tam je potřeba spousta paměti, nicméně stejně jako u her, i zde může být problém s nepříliš vysokým výkonem, předpokládá se totiž mnohem nižší počet jader ve srovnání s RX 9070 a RX 9070 XT).