DDR5 jsou téměř tu, nabídnou 2 kanály na modul i jiné novinky

Paměti DDR4 přišly do světa desktopových počítačů v roce 2014 a onou přelomovou generací se stala v případě Intelu 22nm Haswell. AMD v té době prožívalo svou malou dobu temna, a tak s paměťmi DDR4 nastoupily v případě CPU až první Ryzeny v roce 2017, ovšem APU generace Bristol Ridge je podporovaly už dříve v roce 2016.

I tak bylo AMD v tomto ohledu pozadu za Intelem, který podporu DDR4-2133 nabídl v případě HEDT procesorů Haswell-E právě už v roce 2014, ostatně až s jejich nástupem začaly být dostupné potřebné paměťové moduly. Nicméně minimalizovaná generace desktopových Broadwell o rok později stále využila DDR3 (opět až na HEDT Broadwell-E), takže první běžné desktopové procesory Intelu s podporou DDR4 byly Skylake. Jejich architektura nám tu vydržela až do dnešních dní, kdy už samotný standard DDR4 má být postupně nahrazován novým DDR5.

Nicméně Rocket Lake-S s novou architekturou stále ještě využije DDR4 a pro DDR5 bude připravena až 10nm generace Alder Lake. A tu můžeme očekávat s velkou pravděpodobností až v roce 2022, pokud ovšem Intel nezvolí vysoce nestandardní postup. AMD má už nyní téměř na trhu svou poslední procesorovou generaci pro DDR4, takže Zen 4 pro DDR5 by mohly dorazit dříve než Alder Lake. Co ale představují samotné paměti DDR5 krom toho, že jde už o pátou generaci tohoto typu SDRAM?

Paměti DDR5

Společnost SK Hynix představila vůbec první moduly RDIMM (Registered DIMM) s paměťmi DDR5 a pokud jde o výhody nové generace, ty jsou nasnadě: vyšší takty a výsledná propustnost a nižší spotřeba či napájecí napětí dané obecně pokročilejšími výrobními technologiemi.

My jsme se přitom nedávno věnovali otázce propustnosti pamětí a jeho vlivu v praxi na výkon ve hrách , což skončilo nejednoznačně tak, že záleží na konkrétní hře či aplikaci. Rozdíly tak mohou být značné, nebo naopak zanedbatelné. Nicméně problém je spíše v tom, že výkonné paměti DDR4 jsou drahé, čili se moc nevyplatí do nich investovat. Generace DDR5 ale už v porovnání s DDR4 začíná na vysokých taktech, takže v jejím případě nebudeme muset řešit cenu a rovnou se přesuneme o výkonnostní stupeň výš.

Jiná možnost tu ostatně ani nebude, a tak se můžeme těšit na výhody nové generace paměťové technologie a zároveň očekávat další výdaje a obávat se toho, jaké ceny tentokrát výrobci nasadí. Ale to je opravdu téma spíše až pro rok 2022 a ani pak nebudou DDR4 rovnou zralé do šrotu, pokud tedy někdo nebude dnešní Zen 3 či budoucí Rocket Lake za šrot pokládat.

My se tak nyní podíváme na nové paměti DDR5 a na to, co od nich můžeme čekat s ohledem na výkon, časování, kapacity či spotřebu.