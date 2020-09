Der8auer zkusil vyměnit kondenzátory na RTX 3090, změnilo se něco?

Der8auer si může dovolit jít s pájkou i na hardware, kolem kterého by jiní raději chodili po špičkách, ostatně GeForce RTX 3090 je karta s oficiální cenou 1500 dolarů, za niž se dá pořídit celý a velice slušně vybavený počítač. Der8auer a jemu podobní si ale mohou dovolit modifikovat hardware s vidinou toho, že jej možná nenávratně poškodí a my se můžeme podívat na výsledky.

Sám prý neměl při testování různých karet s čipy GeForce RTX 3080 a 3090 žádné potíže s nestabilitou, pokud jde ovšem o výchozí tovární nastavení a takty. V dalších testech zaměřených na přetaktování ale zjistil, že nová GPU bývají testabilní při taktech mezi 1960 a 2080 MHz a že samotné využití kondenzátorů POSCAP, či MLCC (anebo jejich mixu) neurčuje vůbec nic, ale o tom už mluvila i NVIDIA i Gigabyte

Der8auer má také jako overclocker zkušenosti s modifikacemi hardwaru právě s ohledem na napájení, takže už dříve zkoušel upravovat napájecí systém a měnit či přidávat další kondenzátory. Nyní se tak pustil do karty Gigabyte RTX 3090, která přišla vybavena šesti 470μF POSCAP. Z nich byly dva odstraněny a nahrazeny dvaceti malými 47μF kondenzátory MLCC, což byla jistě stresující mravenčí práce.

A jaký byl výsledek? V případě jedné konkrétní karty se získalo +30 MHz na taktu GPU, než se objevily problémy s nestabilitou. Nejde o velký rozdíl, ale ten mohl být rozhodující v případě silně přetaktovaných modelů karet. Ostatně jejich výrobci by asi těžko změnili své návrhy, což zahrnovalo právě i výměnu POSCAP za MLCC, kdyby to celé bylo k ničemu.

Nakonec si der8auer neodpustil rýpnutí do výrobců hardwaru, kteří dle něj už všichni bez výjimky testují své produkty přímo na zákaznících. Názorně nám to ukázal letošní nástup nové generace GeForce, který už nyní můžeme hodnotit jako uspěchaný a téměř nezvládnutý. NVIDIA se o to zasloužila malými zásobami, které mohla vypustit na trh a AIB výrobci zase nedostatečným testováním svých modelů karet. Ty jsou tak na trhu předražené, což ale v podstatě ani moc nevadí, protože jsou stejně nedostupné, takže kdo nechce prodejcům posílat své peníze za hardware, jehož dodací lhůta je neznámá, nemá jinou možnost než čekat.

Ostatně dva nejznámější české IT e-shopy, které jako snad jediné dosud získaly RTX 3000 na prodej, stále nemají ani stanoveny ceny nových karet. To v jiných obchodech ceny stanoveny jsou, neboť tyto obchody se neštítí přijímat peníze za hardware, u nějž nedokáží zaručit ani přibližné datum dodání.



