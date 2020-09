Gigabyte reaguje na otázku kondenzátorů na kartách RTX 3000

Diskuse se v posledních dnech točí především okolo SMD kondenzátorů umístěných přímo pod GPU, které vyhlazují jeho napětí. Jsou tu dva typy, a to větší POSCAP (SP-CAP) a menší MLCC, přičemž to vypadá, že výrobci karet v nových verzích nahrazují některé nebo i všechny POSCAP pomocí MLCC. Model Gigabyte RTX 3090 Eagle OC na následující fotografii ale má šest POSCAP a žádné MLCC. A zatím to nevypadá, že by se to mělo měnit.

Gigabyte ve svém novém vyjádření reaguje právě na zprávy, že za nestabilitu může právě výhradní použití POSCAP, což jednoznačně odmítá. Vyjádření Gigabytu se v podstatě shoduje s tím, co uvádí NVIDIA . Firmy tak upozorňují na to, že v žádném případě nelze označit využití jednoho či druhého typu kondenzátorů za chybu a je třeba s ohledem na jejich použití posuzovat celý napájecí systém. Nelze tak říci, že POSCAP, anebo MLCC jsou samy o sobě pro použití na kartách RTX 3000 vhodnější než jiné řešení.

Firma dále dodává, že její GeForce RTX 30 jsou navrženy zcela v souladu se specifikacemi NVIDIE a že prošly všemi potřebnými testy, takže výrobce za jejich kvalitu ručí. Karty sérií RTX 3080/3090 GAMING OC a EAGLE OC navíc "využívají kvalitní low-ESR 470μF kondenzátory SP-CAP" (celkem 2820 μF, tedy mnohem více než nabízí ref. design) a Gigabyte zdůrazňuje, že rozhodně nejsou levnější než odpovídající řešení s využitím MLCC.

Gigabyte dále doporučuje aktualizovat ovladače GeForce na verzi 456.55 z dnešního dne, které zlepšují stabilitu i výkon karet.

