Descent, Red Faction, Saints Row? Studio Volition Games po 30 letech skončilo

Volition Games, které vytvořilo takové herní série jako Descent, Red Faction nebo Saints Row. A právě neúspěch spojený s jejich nejnovějším dílem série Saints Row je nejspíše tím hlavním důvodem, proč došlo 31. srpna 2023 k tomu, že mateřská společnost Embracer Group ukončila činnost Volition Games, a to s okamžitou platností. Přitom ještě před 2 měsíci zveřejnili následující video při příležitosti 30letého výročí od svého vzniku: Když jsem před pár dny psal o oznámení vývojářů z Mimimi Games o svém konci , nečekal jsem, že 2 dny poté skončí další významné herní studio. Konkrétně jde o, které vytvořilo takové herní série jakonebo. A právě neúspěch spojený s jejich nejnovějším dílem série Saints Row je nejspíše tím hlavním důvodem, proč došlo 31. srpna 2023 k tomu, že mateřská společnost Embracer Group ukončila činnost Volition Games, a to s okamžitou platností. Přitom ještě před 2 měsíci zveřejnili následující video při příležitosti 30letého výročí od svého vzniku:

Problém tu byl jinde než u zmíněných Mimimi Games (tam šlo o specializaci na příliš specifický žánr, který sice ovládli na výbornou, ale cílová skupina nebyla dostatečně velká). V případě Volition si ale na malou cílovou skupinu rozhodně nemohli stěžovat. Descent a FreeSpace byly vesmírné simulátory/střílečky, což zase tolik lidí nezaujme, ale série Red Faction začala jako FPS (střílečka z pohledu 1. osoby), která se v dalších dílech změnila na TPS (střílečku z pohledu 3. osoby), což jsou vůbec nejvíce populární herní žánry. Následuje souhrn všech her, které za těch 30 let vytvořili:







Následovala několik let pauza a v roce 2009 jsme se dočkali nového dílu Red Faction Guerrilla, což byla střílečka z pohledu 3. osoby odehrávající se v otevřeném světě, jelikož to tehdy byl velký trend, na kterém se chtěl každý svézt. Ačkoli i zde byl využit vlastní engine umožňující destrukci prostředí, ta byla omezena jen na lidmi postavené struktury, kterých tu sice bylo dost na to, aby se člověk mohl vyřádit, ale ve spojení s poměrně pustým povrchem Marsu šlo o hru, u které lze mluvit o nevyužitém potenciálu. Přesto si našla své příznivce. V roce 2011 přišel další díl Red Faction: Armageddon, který už nevyužíval koncept otevřeného světa, ale šlo o lineární vyprávění příběhu s efektními filmovými scénami, kde postupujeme převážně v tunelech a jeskyních v předem definovaném koridoru (s různým rozsahem volnosti pohybu v jednotlivých lokacích). Možnost destrukce byla ale opět omezena jen na lidmi vytvořené struktury. Pokud se dívám optikou akční hry, hodnotím ji jako zábavnou s ohledem na způsob provedení, arzenál zbraní (Magnet Gun!) a systém postupného vylepšování postavy, ale jinak se jednalo u mnoha fanoušků série o krok zpět a velké zklamání. Šlo tak o komerční neúspěch a už 27. června 2011 tehdejší vydavatel THQ oznámil, že se sérií Red Faction končí. - SR, SR 2, SR: The Third, SR IV, SR: Gat out of Hell -

Mezitím se poté, kdy Red Faction II z roku 2002 nesplnil očekávání, Volition zaměřilo na vytvoření něčeho nového a v roce 2006 vyšel první díl Saints Row coby konkurence k mimořádně úspěšné hře GTA III z roku 2001 od vývojářů z Rockstar Games. Hra byla úspěšná, takže vznikaly další díly. Nejvíce populární z celé série byly první tři díly, ale protože s každým novějším dílem popularita klesala, pokusili se zase o něco nového. V roce 2017 přišli se hrou Agents of Mayhem, což se ale moc nepovedlo. Následovalo tak 5leté období, kdy nevydali nic nového, zatímco pracovali na rebootu série Saints Row. Výsledkem se stala hra s jednoduchým názvem "Saints Row", kterou představili na Gamescomu ONL 2021 tímto trailerem:





Každému se líbí něco jiného, ale musím říct, že když jsem trailer poprvé sledoval, říkal jsem si, že buď jsou vývojáři a jejich vydavatel naprosto mimo, pokud jde o to, jaké hry mají potenciál zaujmout mladší generaci hráčů, nebo že je problém v tom, že mi už není 20 a nejsem dostatečně "cool", aby mě mohlo připadat jako zábavné něco takového, pro co nemám lepší označení než cringe (aneb když se dospělí snaží působit cool a zábavně s cílem zaujmout mladší publikum, ale namísto toho jsou akorát trapní).

- parta z rebootu, Saints Row 2022 -

Zpětná vazba od dlouholetých fanoušků série moc pozitivní nebyla, protože na rozdíl od očekávané over-the-top hry za gangstery, která by navázala na dřívější díly, tu byla over-the-top hra za nesympatické podivíny, jejichž chování, vzhled a dialogy působily spíše jako špatný vtip. A namísto toho, aby ve Volition konstruktivně pracovali se zpětnou vazbou, zaujali stanovisko, že nechtějí navazovat na dřívější díly, že tohle je jejich vize a nebudou nic měnit, viz např. tento článek . Pro názornost ukázka z této konverzace na Twitteru

Uživatel @gavinator6429 z 26.8. 2021:

"I know you wont listen, but if you want fans to stop complaining and giving yall shit. Maybe, just maybe replace these clowns and give us the real saints (doesnt even have to be the old crew just real gangsters). That would honestly clear up a lot of the hate you guys are getting"

"Já vím, že nebudete poslouchat, ale jestli chcete, aby si fanoušci přestali stěžovat a dávat vám to sežrat... možná, jen možná vyměňte tyhle klauny a dejte nám skutečné postavy jako z dřívějších dílů (nemusí to být ani stará parta, ale skuteční gangsteři). To by hodně snížilo míru nenávisti, která je namířena vaším směrem."

Uživatel @gavinator6429 z 27.8. 2021:

"If anything I'm not a hater, I've been defending you guys since people called you a "GTA Clone" which wasn't true at all. Now I feel like I wasted my time defending you guys."

"Pokud něco, nejsem nenávistný, bráním vás od té doby, co vám lidé říkali "Klon GTA", což vůbec nebyla pravda. Teď mám pocit, že jsem ztrácel čas tím, že jsem vás bránil.

Odpověď vývojářů @SaintsRow z 27.8.2021:

"We are not backing down on this game. We get it, it’s new and it’s a shock reaction to a reboot like no other."

"U této hry neustupujeme. Chápeme to, je nová a je to šoková reakce na restart jako žádný jiný."

Vývojáři dávali opakovaně najevo, že nechtějí nic měnit. Hra pak vyšla 23. srpna 2022.

V listopadu 2022 CEO Embraceru při příležitosti zveřejnění kvartálních výsledků uvedl , že přijetí Saints Row nesplnilo očekávání a že došlo k částečné polarizaci fanouškovské základny. Ale že po finanční stránce hra splnila očekávání pro dané čtvrtletí. Také zmínil, že se studio Volition stane součást Gearboxu, který disponuje všemi potřebnými nástroji a zkušeným managementem pro zajištění jeho budoucího úspěchu. S tím, že tohle bude poprvé, co v Embraceru dojde k takovémuto přesunu významnějšího studia mezi jednotlivými divizemi.

V červnu 2023 jsme se dozvěděli, že na poslední chvíli nedopadla plánovaná investice do Embraceru ve výši 2 miliard USD, v návaznosti na což bude muset Embracer provést restrukturalizaci spočívající v zavření nebo odprodeji některých studií a zrušení nebo zastavení vývoje některých her poté, co v několika posledních letech mohutně nakupoval všemožná herní studia, vydavatele a značky herních sérií. V polovině srpna 2023 vyšlo na povrch , že ta investice měla pocházet od společnosti Savvy Games Group ze Saúdské Arábie.

A nedlouho poté došlo 31. srpna 2023 k ukončení Volition Games s okamžitou platností.

- rozloučení od Volition Games, jež se objevilo na jejich profilech na soc. sítích, pro zvětšení klikněte -

Někdo si to vykládá jen jako důsledek příliš rychlé expanze Embraceru, který teď musí snižovat provozní výdaje. Ale takové vysvětlení je přílišným zjednodušením. Pokud by Embracer měl nadále důvěru ve schopnosti Volitionu produkovat relevantní herní obsah, k jeho zrušení by vzhledem k jeho historii nedošlo. Zde je ale potřeba poznamenat následující:

Tým lidí, kteří představovali Volition v posledních letech, už nebyl stejný jako v době před 10 a více lety, kdy došlo ke vzniku těch herních sérií, na které z nostalgie vzpomínáme.

Nelze svalovat vinu jen na Volition, protože restart tak významné série s tak odlišným pojetím a navíc s tak vysokým rozpočtem, by nemohl vzniknout, pokud by to neschválil nebo přímo nevyžadoval vydavatel Deep Silver (jehož mateřskou společností je také Embracer Group). Tomu se např. věnují spekulace popsané v tomto článku, že Volition původně chtělo reboot pojmout jako pokračování 2. dílu, ale vydavatel to údajně zamítl s tím, že by se něco takového dnes už moc neprodávalo a namísto toho chtěl vytvořit něco takto odlišného.

Bez nějakých interních informací je to tak na výkladu každého z nás, co si o tom myslíme. Ale třeba se časem budeme postupně dozvídat, co se vlastně dělo. Uvidíme.

Na závěr je třeba dodat, že konec Volition Games neznamená konec jimi vytvořených herních sérií, jelikož práva na ně nadále patří Embraceru. Je tak možné, že se za pár let dočkáme v podání jiných vývojářů třeba nějakého nového dílu ze série Red Faction nebo nového rebootu Saints Row s pořadovým číslem 2.

Kdo je kdo aneb tak jde čas

Studio vzniklo v roce 1993 s původním názvem Parallax Software. Po vydání jejich druhé hry Descent II došlo 1. prosince 1997 k rozdělení na 2 části: Volition, Inc. a Outrage Entertainment.

31. srpna 2000 se stal vlastníkem studia Volition vydavatel THQ, který později v dubnu 2002 koupil i Outrage Entertainment, které ale vytvořilo pouze Descent 3 (vydáno 17.6.1999) a Alter Echo (vydáno 19.8.2003 jen na konzolích PS2 a Xbox), než ve druhém čtvrtletí roku 2003 došlo k jeho zrušení, takže zůstalo pouze Volition.

THQ v prosinci 2012 vyhlásilo bankrot, na základě čehož Volition a práva na Saints Row koupila 22. ledna 2013 společnost "Koch Media", jež Volition zařadila do své vydavatelské divize "Deep Silver", zatímco práva na další značky včetně Summoner a Red Faction koupila později 22. dubna 2013 společnost "Nordic Games".

V srpnu 2016 došlo k přejmenování názvu společnosti "Nordic Games" na "THQ Nordic", aby zužitkovala značku THQ, kterou získala v červnu 2014 po bankrotu původní společnosti THQ.

14. února 2018 byla společnost "Koch Media" koupena společností "THQ Nordic", takže studio Volition a práva na jimi vytvořené značky měly stejného vlastníka.

A jelikož společnost THQ Nordic nadále expandovala a pohlcovala další hráče na trhu, došlo pro lepší odlišení funkce a významu jednotlivých subjektů 17. září 2019 k přejmenování mateřské společnosti "THQ Nordic" na "Embracer Group" a název "THQ Nordic" zůstal pro její část, která dnes funguje jako herní vydavatel.

4. srpna 2022 společnost "Koch Media" změnila svůj název na "Plaion".