Deska ASRock s čipsetem AMD B550A je na světě, potvrzuje se PCIe 4.0

Díky podrobným snímkům nové desky ASRock B550AM Gaming můžeme zapátrat po tom, co je na ní napsáno a zvláště pak nás mohou zajímat loga a označení týkající se rozhraní PCI Express. Předem je ale třeba říci, že tato deska by měla být vybavena čipovou sadou B550A a ne B550. Rozdíl je ten, že o B550A se mluví jako o přeznačených B450 určených pro OEM desky, zato B550 by měl být nový čipset.

Pod slotem M.2 mezi dvěma hlavními sloty PCIe x16 jasně vidíme nápis Hyper M.2 PCIe Gen4 x4, čili už lze s jistotou říci, že nové desky s AMD B550A podporují toto nové rozhraní a není důvod se domnívat, že v případě B550 by to mělo být jiné. Otázka je, v jaké podobě a zda bude třeba jen umožněno využít s PCIe 4.0 zařízení, která jsou připojena přímo na procesor, čili grafickou kartu a právě jedno M.2 SSD. V případě tohoto modelu s B550A je to tedy zřejmé, pokud má jít skutečně jen o přeznačený B450, na což ukazuje označení Promontory v uniklém manuálu desky ( PDF ), který sám o sobě PCIe 4.0 samozřejmě nepodporuje. Ale jak to bude se skutečně novým B550, toť otázka.

- klikněte pro zvětšení -

Tato konkrétní deska využívá standardní napájecí konektory, a sice 24pin ATX plus 8pin EPS a nabízí 8+2fázové napájení pro procesor a paměti. Hlavní M.2-22110 nabídne vedle PCIe 4.0 x4 také SATA a v dolním pravém rohu máme další M.2 pro ještě jedno SSD. Klasických portů SATA je zde šest, mezi USB patří i verze 3.2 Gen2 a krom 1GbE tu máme také bezdrátovou Wi-Fi, a to konkrétně využívající modul s 802.11ac a Bluetooth.

Od samotné společnosti ASRock se nedozvíme, zda deska B550AM Gaming bude skutečně k dispozici jen pro OEM zákazníky, anebo bude volně dostupná na trhu. Podrobný manuál této desky s popisem instalace CPU a jiných komponent ukazuje spíše na to, že se počítá právě s jejím volným prodejem na trhu, jenomže v takovém případě bychom mohli těžko očekávat, že AMD přijde i s čipsetem B550, však proč by v jednu dobu mělo mít na trhu B550 a B550A? Zatím ale budeme počítat s tím, že B550A bude opravdu jen pro OEM a B550 pro běžně prodávané desky, protože přesně to řekl Robert Hallock z AMD

V každém případě, podpora PCIe 4.0, i když pouze v rámci procesoru, zrovna nepřekvapí. Stejnou věc by zvládly i mnohé starší desky s B450, ovšem AMD nic takového nemohlo opravdu zaručit, a tak se raději rozhodlo PCIe 4.0 pomocí nových BIOSů zakázat. Nové modely desek ale už jistě všechny vznikly s požadavkem na podporu lepšího rozhraní, čili v jejichž případě se už AMD nemusí obávat případné nestability či zmatku v tom, který model desky PCIe 4.0 zvládne a který ne.



Ceny souvisejících / podobných produktů: