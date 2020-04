Desktopové 10nm Intel Alder Lake v roce 2021 a pak už rovnou 7nm CPU?

Očekávané procesory Comet Lake-S tak budou součástí 10. generace Core, tedy ne že by to v dnešní době ještě něco znamenalo. Za 11. generaci ale budeme moci považovat v případě desktopových CPU čipy Rocket Lake-S a právě po nich mají následovat 10nm Alder Lake-S. Další generace, čili ta třináctá, by už měla využít 7nm proces.

Alder Lake byly spatřeny jako evidentně desktopové/paticové procesory v uniklé prezentaci, dle níž by se dalo očekávat vypuštění na trh někdy v průběhu příštího roku. Pak se ovšem můžeme opět ptát, jak do toho všeho spadají procesory Rocket Lake-S, které by Intel měl uvést na trh snad ještě letos, anebo na začátku příštího roku. Těžko totiž mohou představovat nástupce za Comet Lake-S, které by se na trhu ohřály sotva půl roku, takže lze spíše očekávat, že Rocket Lake-S budou představovat jakýsi mezičlánek a doplněk celkové nabídky.

Pokud má Intel postupovat tak rychle, aby v roce 2022 poskytl očekávané 7nm desktopové procesory, jednoduše nemůže do období počínajícím polovinou letošního roku vměstnat tři generace, aby pak nabídl čtvrtou a již 7nm. Buď budou Rocket Lake-S jen velice okrajovou záležitostí, anebo něco bude muset z kola ven. Ostatně problémové rozjíždění 10nm procesu mohlo Intel přimět k tomu, aby si připravil záložní plán, a tím by mohly být právě 14nm Rocket Lake-S. Pokud bude výrobní proces s kapacitami připraven, mohly by nastoupit už právě 10nm Alder Lake-S.

Uvedený snímek z prezentace ale už může být starý a neaktuální, neboť zmiňuje generaci Alder Lake, o které Intel dosud oficiálně nemluvil, zatímco zbylé produkty máme potvrzeny. To by tak ukazovalo spíše na nástup Rocket Lake-S, které už na rozdíl od výše zmíněných získávají konkrétní obrysy . Intel přitom slíbil, že se určitě dočkáme 10nm desktopových procesorů, takže to by pak znamenalo, že 7nm verze nebudou ani v roce 2022, ale plány se mohou měnit. Nezbývá než čekat a přežít ještě přinejmenším jednu 14nm generaci.

Generace Proces Max. jader TDP Čipsety Patice Paměti PCIe Rok Skylake 14nm 4/8 35-91W 100-Series LGA 1151 DDR4/DDR3L PCIe Gen 3.0 2015 Kaby Lake 14nm 4/8 35-91W 200-Series LGA 1151 DDR4/DDR3L PCIe Gen 3.0 2017 Coffee Lake 14nm 6/12 35-95W 300-Series LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017 Coffee Lake 14nm 8/16 35-95W 300-Series LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2018 Comet Lake 14nm 10/20 35-125W 400-Series LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 3.0 2020 Rocket Lake 14nm 8/16? ? 500-Series? LGA 1200? DDR4? PCIe Gen 4.0? 2020? Alder Lake 10nm? 16/32? ? ? LGA 1700? DDR5? PCIe Gen 4.0? 2021? Meteor Lake 7nm? ? ? ? ? DDR5? PCIe Gen 4.0? 2022?

