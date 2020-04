Desky MSI se Z490 jsou na světě, máme tu i GODLIKE

MEG Z490 GODLIKE bude to nejlepší, co si MSI připraví pro novou generaci procesorů Intel Comet Lake-S a jako obvykle půjde o výkonnou desku s bohatou výbavou, v níž nebude chybět Wi-Fi s externí anténou a navíc s kartou Xpander-Z Gen 4. Ta je určena pro M.2 SSD a podporovat bude i rozhraní PCIe 4.0, ale zda toho budou schopny i nové základní desky a procesory, to stále není jasné.

Dále tu máme palubní OLED displej (Dynamic Dashboard 2), který tu je ale dle popisu jen na efekt, respektive má "vyjadřovat naši osobnost". Pak nám ale MEG Z490 GODLIKE nabídne i rozhraní Thunderbolt 3 a kombinaci 10GbE s řešením od Aquantia a také 2,5GbE (Killer?). Napájení procesoru vybavené 16+1+1 fází (90 A) pak víceméně odpovídá možnostem desky Z390 GODLIKE.

Vedle toho tu máme i další desky, a sice MEG Z490 GODLIKE, MPG Z490M Gaming Edge WiFi, MPG Z490 Gaming Plus a Z490-A PRO, což tak čítá i první potvrzenou Mini ATX s čipsetem Z490.

Tyto desky by vedle procesorů Comet Lake-S mohly podporovat i budoucí Rocket Lake-S, a právě díky tomu by šlo počítat s podporou sběrnice PCIe 4.0. Čili Comet Lake-S by ji podporovat nemusely, ale Rocket Lake-S už ano. Následující generace v podobě Alder Lake-S už by měla využívat novou patici (LGA 1700?)

Nakonec se můžeme podívat i na ceny, které odhalil Momomo_us , ovšem s největší pravděpodobností půjde o nafouknuté částky, které po zahájení prodeje klesnou. Doufejme, ostatně i dobře vybavená GODLIKE by s cenou 960 eur znamenala fiasko.

