Diskutabilní AI asistent Rabbit R1 používá pouhých 5 % uživatelů, kteří si ho koupili

Dnes je docela běžné, že se do prodeje dostávají produkty už v době, kdy jsou teprve ve vývoji. To se týká i několika tragických pokusů o AI asistenční zařízení. Humane AI Pin je mnohými označován za jedno z nejhorších zařízení, která kdy spatřila světlo světa, a Rabbit R1 , představený v lednu letošního roku, na tom není o mnoho lépe. Myšlenkou bylo, že s pomocí AI může člověk jen zadáváním příkazů ovládat různé mobilní aplikace. Jenže se ne až tak překvapivě ukázalo, že je to v zásadě k ničemu.