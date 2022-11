DJI uvedlo dron Mavic 3 Classic s jedním 20MPx fotoaparátem

DJI dron Mavic 3 Classic. Zásadním rozdílem je tu absence druhého fotoaparátu s 1/2" snímačem a 162mm přepočteným objektivem. Zůstává ale hlavní kamera, která má velký 4/3" snímač CMOS s efektivním rozlišením 20 MPx. Má před sebou objektiv s přepočtenými 24 mm (reálně 12 mm) a rozsahem clon od F2,8 do F11. Zaostřen je od 1 metru do nekonečna a nabídne 84° úhel záběru. V loňském listopadu představilodron Mavic 3 , který nyní dostává ořezanou variantu. Zásadním rozdílem je tu absence druhého fotoaparátu s 1/2" snímačem a 162mm přepočteným objektivem. Zůstává ale hlavní kamera, která má velký 4/3" snímač CMOS s efektivním rozlišením 20 MPx. Má před sebou objektiv s přepočtenými 24 mm (reálně 12 mm) a rozsahem clon od F2,8 do F11. Zaostřen je od 1 metru do nekonečna a nabídne 84° úhel záběru.

Může pořizovat fotografie s rozlišením 5280×3956 pixelů (do JPEGu nebo DNG RAWu). V případě videa tu máme 5.1K (5120×2700 pixelů) až do 50 fps, 4K (DCI 4K i UHD 4K) až při 120 fps a Full HD pak max. při 200 fps. Max. datový tok je 200 Mbps, což platí pro záznam do H.264 i H.265. Elektronická závěrka podporuje časy 1/8000 sekundy až 8 sekundy, citlivosti jsou ISO 100 až 6400. Gimbal dovoluje natáčení ve 3 osách.



Dron může letět rychlostí až 21 m/s (76 km/h), stoupání je možné 8 m/s, klesání pak 6 m/s. Baterie LiPo 4S se 77 Wh by měla vydržet na 46 minut letu, dron má pak vydržet vítr do rychlosti 12 m/s. Mavic 3 Classic má interní paměť s kapacitou 8 GB. Ve složeném stavu má rozměry 221×96,3×90,3 mm, v rozloženém 347,5×283×107,7 mm a váží 895 gramů. Přes Wi-Fi 6 dokáže přenášet video rychlostí až 80 MB/s, přes O3+ pak 5,5 až 15 MB/s dle ovladače.

K dispozici bude verze Drone Kit Only za 1469 USD pro předchozí majitele dronu DJI, kteří mohou využít již zakoupené příslušenství. Verze Basic Controller vejde na 1599 USD, RC Controller na 1749 USD a Fly more Kit je za 649USD příplatek.