DJI Mavic 3 přináší 4K/120p, 10bitový D-Log a fotoaparát Hasselblad

Na trhu s drony se objevuje nový DJI Mavic 3, který dále posouvá schopnosti natáčení videa. Zajímavostí je tu ale hned několik. Pokud jde např. o délku letu, jeho 5000mAh akumulátor LiPo4S s napětím 17,6 V (77 Wh) a hmotnosti přes 335 gramů totiž dovoluje let o délce 46 minut (vznášet se může 40 minut). Umí stoupat rychlostí až 8 m/s (28,8 km/h), klesá max. 6 m/s (21,6 km/h), letět může rychlostí 19 m/s (68,4 km/h) a má zvládnout odolávat větru o rychlosti 12 m/s (43,2 km/h).



Zajímavostí jsou dva fotografické moduly. Hlavní kameru má na starosti Hasselblad a najdeme zde velký 4/3" CMOS snímač s rozlišením 20 MPx. Objektiv nabídne přepočtených 24 mm (úhel záběru 84°) a rozsah clon od F2,8 do F11. Zaostřovat pak může autofokusem od jednoho metru. Podporuje časy od 1/8000 do 8 sekund, nechybí mu expoziční bracketing (3, 5 snímků s kroky 2/3 EV) a máme zde podporu dokonce 5.1K videa (5120×2700 pixelů). To umí maximálně při 50 fps. DCI 4K a UHD 4K umí do 60 fps, ve slow-motion až při 120 fps, Full HD zvládne i při 200 fps.

Podporován je kodek H.264 i H.265 a datový tok do 200 Mbps. K dispozici je 10bitový záznam v D-Log s rozšířeným dynamickým rozsahem. Fotografie mohou být ukládány do JPEGu i RAWu (DNG). Vedle základního modelu Mavic 3 s 8GB vestavěnou pamětí bude k dispozici i Mavic 3 Cine. Ten přidá podporu MOV s kodekem Apple ProRes 422 HQ s datovým tokem 3772 Mbps a sám o sobě už obsahuje 1TB SSD (rychlost přenosů 700/471 MB/s).



Druhý fotoaparát má 1/2" CMOS snímač se 162mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností (úhel záběru 15°). Světelnost činí F4,4 a zaostřovat může od 3 metrů. V tomto případě jsou podporovány časy od 1/8000 sekund do 2 sekund a záznam jen do JPEGu. Videa pak zvládá v H.264 i H.265, maximem je jen UHD 4K (3840×2160 pixelů při 30 fps).

Gimbal pak nabídne stabilizaci ve 3 osách a náklony -135° až +100°, -45° až +45° a -27° až +27° (tilt/roll/pan). Systém bezdrátového přenosu videa zvládá FHD video až při 60 fps. Max. přenosová vzdálenost je 8 až 15 km dle normy, latence pak 120-130 ms. Rozměry novinky činí 221×96,3×90,3 mm ve složeném stavu a 347,5×283×107,7 mm v rozloženém. Hmotnost je 895 gramů, resp. 899 gramů (verze Cine). Pokud jde o cenu, základní verze vyjde na 2999 USD, varianta Cine pak na 4999 USD.

