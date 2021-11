DLVR, novinka v Raptor Lake slibuje až čtvrtinové snížení spotřeby

DLVR je zkratka pro Digital Linear Voltage Regulator, čili jde o nový typ regulátoru napětí, jaký mají používat nástupci dnešních Alder Lake, čili Raptor Lake. Tyto procesory mají přitom dorazit za necelý rok v rámci urychleného vývoje, díky němuž Intel plánuje předehnat konkurenci, mezi niž už v případě procesorů počítá dnes nejen AMD, ale také Apple (ARM) a růžky začíná vystrkovat také RISC-V.

Jistý Underfox , který se zabývá dolováním informací z patentů, poukazuje na patent Digital Linear Regulator Clamping Method and Apparatus podaný Intelem už v lednu roku 2020, o němž se ale informace dostaly na veřejnost až letos v létě a jasně se týkají právě nového napájení DLVR. A právě zmínka o něm se dostala na veřejnost už letos v březnu v uniklé roadmap, kterou zveřejnil server VideoCardz

Jedná se tu o využití metody vnuceného napětí (voltage clamp) právě prostřednictvím DLVR umístěného paralelně s primárními napájecími obvody (čili těmi na základní desce), což má mít za následek snížení VID napětí procesoru, a tedy i samotné jeho spotřeby. Jedná se tu o snížení až o 160 mV, a tedy o cca 20 až 25 % snížení spotřeby. Celý patent je k dispozici pro prostudování zde , přičemž my můžeme ještě dodat, že celá metoda modifikace napájení procesoru má být relativně nenáročná i levná na implementaci.

V principu tu jde prostě o to, aby systém napájení nezásoboval procesor větším než opravdu potřebným množstvím energie, přičemž dle Intelu je tu dokonce i možnost ušetřit, a to na VR specifikacích samotné desky, čili její systém napájení by ve výsledku nemusel být tak robustní.

Intel přitom aktuálně má na trhu desktopové procesory, které už tvoří důstojnou konkurenci pro AMD, ovšem v čem pokulhávají, to je především až příliš vysoká spotřeba, která pro uživatele představuje vyšší náklady na provoz, pořízení základní desky a také výkonného systému chlazení. Čili cokoliv co dokáže výrazně snížit spotřebu budoucích procesorů Raptor Lake, bude jistě vřele vítáno.



