Dokumenty Binance ukazují, že i u této kryptoburzy jsou varovné signály

Situace kolem kryptoměnových burz a půjčoven je v poslední době hodně napjatá. Nedávno krachla platforma FTX , o což se částečně přičinila i konkurenční společnost, která svými kroky upozornila na neschopnost svého konkurenta dostát svým závazkům, čímž zesílila tendenci jeho uživatelů vybírat zde uložené prostředky. Sama Binance se chtěla stát více transparentní a zveřejnit míru svých finančních rezerv, kde chtěla dokázat, že takový problém mít nebude., bývalý úředník z komise SEC, který zde pracoval 18 let, nicméně poukazuje na to, že zveřejněné dokumenty přesně splňují to, co by nazval "varovným signálem" (red flag). Stark se už v minulosti kriticky vyjadřoval na adresu několika dalších kryptoměnových projektů.

Podle něj dokumenty nehovoří o efektivitě dohledu nad interními financemi. Také se mu nelíbilo, že audit prováděla společnost Mazars a ne jedna ze čtyř největších a nejuznávanějších auditorských firem. Zvláštní na tom mělo být i to, že sama Binance měla auditorům říkat co a jak zkoumat. Jesse Powell, zakladatel konkurenční platformy Kraken, se nepřekvapivě do dokumentů obul také. Podle něj šlo o ignoraci nebo záměrnou manipulaci, poněvadž dle něj jsou tyto dokumenty bezcenné, když se věnují aktivům, ale zapomínají na pasiva. Teprve budoucnost ukáže, co se z toho vyvrbí, každopádně důvěry v Binance toto moc nepřidává.