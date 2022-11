FTX vyhlašuje bankrot, z platformy nejspíš hackem zmizelo přes 470 mil. USD

FTX. Historie kolem všeho je trochu zamotaná, ale v zásadě se to dá zkrátit tak, že u třetí největší platformy tohoto typu na světě se zjistilo, že nemá dostatek finančních prostředků na uspokojení závazků. Společnost Binance, která chtěla FTX koupit, pak ze záměru vycouvala, protože situace se ukázala ještě horší, než se zdálo. Sled několika takových negativních zpráv tak poslal hodnoty mnoha kryptoměn i o desítky procent dolů a ty stabilnější spadly "jen" o cca pětinu. FTT (FTX Token) jen od počátku listopadu spadl o více než 94 %, Solana (která by měla být těsně spojena s Alameda Research, jednou ze společností spojených s FTX) pak o necelých 58 %. FTX tak v pátek vyhlásilo bankrot podle kapitoly 11 (tedy v zásadě ochranu před věřiteli) a dokumenty zahrnují 135 přidružených společností.

Světem kryptoměn otřásla nedávna situace kolem platformy. Historie kolem všeho je trochu zamotaná, ale v zásadě se to dá zkrátit tak, že u třetí největší platformy tohoto typu na světě se zjistilo, že nemá dostatek finančních prostředků na uspokojení závazků. Společnost Binance, která chtěla FTX koupit, pak ze záměru vycouvala, protože situace se ukázala ještě horší, než se zdálo. Sled několika takových negativních zpráv tak poslal hodnoty mnoha kryptoměn i o desítky procent dolů a ty stabilnější spadly "jen" o cca pětinu. FTT (FTX Token) jen od počátku listopadu spadl o více než 94 %, Solana (která by měla být těsně spojena s Alameda Research, jednou ze společností spojených s FTX) pak o necelých 58 %. FTX tak v pátek vyhlásilo bankrot podle kapitoly 11 (tedy v zásadě ochranu před věřiteli) a dokumenty zahrnují 135 přidružených společností.

Jedním z kroků mělo být uchránění zbývajících prostředků přesunem do offline úložiště (cold wallet). Z platformy totiž bylo během poslední doby vybráno hodně přes 1 mld. USD. Během posledních 24 hodin před vyhlášením bankrotu bylo z platformy vytaženo dalších cca 663 mil. USD, takže s touto částkou se celý propad za poslední týden dostal ke zhruba 2 mld. USD. Je tu ale jiný problém.

Doporučuje se nechodit na stránky společnosti (nyní by měly být nefunkční), protože mohou být infikovány různými trojskými koni a jiným malwarem. Někteří uživatelé FTX totiž dostali SMS zprávy nebo e-maily, které je vyzvaly k přihlášení do aplikací a na web.

V výše uvedeném množství je totiž okolo 477 mil. USD, které podezřele zmizely, a nyní je otázkou, kam se to všechno podělo. Zatím tak [my jako veřejnost] nevíme, zda šlo o externí hack nebo o práci někoho zevnitř firmy. Totožnost útočníka je ale údajně už známa, nebyla však zveřejněna, a prozatím tedy nevíme, zda se prostředky podaří plně vrátit nebo ne. Zbývajících 186 mil. USD z pátečních transakcí je pravděpodobně přesun do offline úložišť. Další potíž je na Bahamách. Zdejší regulátor zmrazil prostředky FTX ve čtvrtek, ale v sobotu se objevily neautorizované výběry bahamskými fondy, takže FTX má nyní na krku i vyšetřování tohoto problému.