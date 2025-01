Donald Trump dočasně zachraňuje TikTok od banu, provoz byl přerušen na 1 den

Ačkoli nově zvolený (a nyní i inaugurovaný) americký prezident USA, Donald Trump, v minulosti kriticky vystupoval vůči Číně a v roce 2020 chtěl zakázat sociální síť TikTok , nyní je tomu opačně. Bidenova administrativa přijala zákon, který požadoval, aby se TikTok do 19. ledna 2025 prodal do amerických rukou, což mělo pomoci řešit vazbu na čínskou vládu a národní bezpečnost (o ohrožení bezpečnosti mluvil před lety už i Trump). Tak se ale nestalo a v sobotu začaly vypadávat služby TikToku, načež se v neděli pro 170 milionů Američanů odmlčel úplně (a zmizel také z obchodů s mobilními aplikacemi). Učinil tak sám TikTok, neboť Bidenova administrativa řekla, že plnění zákona v několika posledních hodinách svého působení nebude vymáhat a nechá to až na Trumpovi.