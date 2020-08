Donald Trump zakázal čínský TikTok a WeChat, mají posledních 45 dní

Donald Trump se opravdu moc nemusí s Čínou a neustále se s ní snaží hospodářsky bojovat pomocí nejrůznějších banů. Ty jsou obvykle vydávány s odůvodněním na špehování z čínské strany a zasílání dat amerických uživatelů čínské vládě. To má dle jeho slov dělat i

aplikace TikTok a komunikátor WeChat. Ty mají ohrožovat národní bezpečnost, a proto Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který dává americkým společnostem a obyvatelům posledních 45 dní na to, aby mohly nějakým způsobem spolupracovat se společnostmi, které tyto aplikace spravují. V případě TikToku jde o firmu ByteDance, u WeChatu je to pak Tencent.



Donald Trump (public domain) Donald Trump (public domain)

Rozhodně to ale nebude tak jednoduché. TikTok je v hledáčku společnosti Microsoft, která chce odkoupit část starající se o americké uživatele a v Redmondu tak mají čas jen do 15. září dříve stanovený Trumpem, aby uzavřeli případnou dohodu s TikTokem o převzetí těchto operací. Ještě zajímavější to bude s Tencentem, jehož herní divize Tencent Games je investorem v mnoha amerických herních studiích, a to mnohdy s obrovským podílem. Některé dokonce plně vlastní.

Příkladem mohou být Riot Games, které jsou známy např. hrou League of Legends. Toto studio Tencent vlastní ze 100 %. Velmi významný 40% podíl má i ve studiu Epic Games a menší 5% podíly najdeme např. i v Ubisoft a Activision Blizzard. To je jen malý výčet z některých větších herních vývojářů. Zajímavostí je i to, že výkonný příkaz s banem TikToku vyšel takřka ve stejný den, kdy Facebook/Instagram ohlásil novou službu Reels, která je svým formátem přímým konkurentem TikToku.

