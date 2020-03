Doom Eternal na starých či slabých grafikách: jak šlape?

Server techPowerUp už provedl testy Doom Eternal s využitím spíše moderních karet a vyšlo najevo, že ve 4K si na 60 FPS pohodlně zahrajeme i na RTX 2060 Super nebo RX Vega 64. Byla tak nasnadě otázka, jak se předvedou starší karty včetně GeForce GTX řady 500 nebo Radeon HD 7000, které mají to nejlepší už dávno za sebou.

Na to se zaměřil server TechSpot , který dal dohromady grafický výkvět posledních let, v němž je jednak starý hi-end, ale i novější low-end a takové karty mají obvykle jeden společný problém, a sice málo paměti. Většina z nich tak nemá více než 4 GB a mnohé mají i jen 2 GB paměti, takže lze usuzovat, že v jejich případě to nebude velká hitparáda.

Je tu také otázka, co získáme při nastavení kvality v Doom Eternal a obecně se dá říci to, že snížením detailů z nejvyšších na nejnižší to je pouze 20 % výkonu navíc. Čili snížením kvality zobrazení moc nezískáme, ale pak je tu ještě funkce škálování rozlišení (v grafech RS), čili interní renderování v jiném rozlišení, než je to nativní, a to s cílem dosáhnout určité snímkovací frekvence. Nejvíce relevantní je tedy nastavení bez RS, ale v odkazovaném článku pak máme i výsledky včetně RS. A že se testuje především slabší hardware, nastaveno bylo logicky jen jedno rozlišení, a to Full HD.

Máme tu celkem 41 testovaných GPU, kterým vévodí GeForce GTX 980 Ti generace Maxwell, již ovšem zdatně stíhají Radeony RX 5500 XT, čili nejslabší modely generace AMD Navi. Za zmínku stojí také blízké umístění GTX 1060 3GB a GTX 980 a obecně to, že nejnižší příčky jsou vyhrazeny pro GeForce, které už v generacích GTX 600 a 700 opravdu nestíhají a i jejich hi-end předhoní takový Radeon RX 460.

Pokud pak někdo bere jako hratelných 30 snímků za sekundu, postačí mu právě hi-end z éry Kepleru, anebo nedávný low-end od AMD (RX 550). Pro 60 FPS už budeme potřebovat kalibr GTX 1050 Ti či RX 560 a když si vezmeme, že jde o nastavení na nízkou kvalitu a nám by vyhovovala raději vyšší, už to bude chtít na stabilních 60 FPS spíše onu GTX 1060 3GB či RX 570.





Případně si můžeme zapnout funkci Resolution Scaling a získat ony potřebné FPS touto cestou. Obraz pak sice nebude tak ostrý, ale kdo by to při čtvrcení pekelných stvůr řešil, že?

