Dostupná virtuální realita? Meta zlevnila brýle pro VR až o 500 USD

Společnost Meta se snaží prorazit se svými systémy virtuální reality a svým světem Metaverse, moc se jí to ale nedaří. Brýle pro virtuální realitu nejsou úplně levné vzhledem k tomu, jak docela omezené obecné využití zatím mají. Konkurenční Sony nicméně před dvěma týdny přišlo s novou verzí svého headsetu PlayStation VR2 za cenu 550 USD, resp. 600 EUR a společnost Meta na to zareagovala snížením cen svých modelů. Nechala se sice slyšet, že jejím cílem bylo vždy vytvořit hardware, který bude dostupný pro co nejširší množství lidí, aby si mohli užít všeho, co jim VR nabízí, nicméně v létě 2022 zvyšovala jejich ceny. Nebyl to cíl, ale spíše konkurence, která z produktů Mety udělala dostupnější hardware pro VR.





Pokud jde o základní headset Meta Quest 2 se 128GB pamětí, toho se bohužel zlevnění nijak nedotklo a cena je nadále 399,99 USD. Dostupnější se stane 256GB varianta, která klesla ze 499,99 USD na 429,99 USD (sleva 14 %). Ze 128GB verze se tak kvůli malému cenovému rozdílu stává téměř neprodejný kus hardwaru. Zásadní je ale sleva vlajkové lodi, modelu Meta Quest Pro . U něj se totiž snižuje cena ze 1499,99 USD na 999,99 USD, tedy o celou třetinu. Snížení cen se týká vybraných evropských zemí (my tam zatím nejsme), Quest Pro půjde s cenou dolů 15. března.