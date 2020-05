Dostupný robot Pumpkii se postará o mazlíčky, když nejste doma

Sony a někteří další výrobci nabízejí robotické mazlíčky, které by měly být alternativou pro ty, kdo si z nějaké důvodu nemohou nebo nechtějí pořídit živého psa či kočku. Asi se shodneme na tom, že živého tvora dokážou tito roboti nahradit jen těžko. Alternativou proto mohou být roboti, kteří vám s péčí o mazlíčky pomohou. Především v situacích, kdy třeba kvůli pracovním povinnostem nemůžete být s nimi doma. V minulosti jsme psali třeba o projektu Varram , který byl dostupný na Kickstarteru. Konkurenční platforma Indiegogo brzy nabídne dalšího domácho robota, který se jmenuje Pumpkii. Jeho tvar je méně futuristický a svým designem připomíná spíše malé vozítko. Unikátní je především svým modulárním provedením.

Modulární design umožní rozšiřovat možnosti využití tohoto robota pomocí příslušenství, jako je robotická ruka, zásobník na pamlsky nebo hračka pro škádlení zvířete. Autoři navíc zpřístupní SDK i otevřené hardwarové rozhraní, takže ostatním by nemělo nic bránit ve vytvoření vlastního příslušenství. Pumpkii se vyznačuje odolnou konstrukcí a umožňuje pohyb do všech směru. K dálkovému ovládání slouží mobilní aplikace pro iOS a Android, která umožňuje pomocí vestavěné kamery a mikrofonu obousměrnou komunikaci s mazlíčkem, pokud nejste doma. Můžete tak třeba sledovat, co váš pes zrovna dělá ve vaší nepřítomnosti a v případě potřeby jej napomenout. K dispozici jsou také tlačítka pro zachycování snímků nebo nahrávání záběrů z kamery.

A pokud hledáte možnost, jak zabavit třeba svou kočku, nabízí se možnost využít již zmiňovaného modulu s hračkou. Další modul lze naplnit až stovkou pamlsků různých velikostí a tvarů. Pomocí aplikace potom svého mazlíčka odměníte, abyste mu zpříjemnili čekání na váš příchod domů. Zvláště užitečný by mohl být nástavec s robotickou rukou, který vám usnadní úklid zvířecí toalety. Robot automaticky nabere exkrementy, které zůstanou v lopatce, zatímco menší stelivo propadne otvory. Robot potom zbytky vyhodí do malého odpadkového koše, který je vybaven pohybovým senzorem. Z prezentačního videa se zdá, že robot tuto činnost zvládne vykonávat automaticky, takže není vyžadováno dálkové ovládání uživatelem.

Pumpkii se brzy objeví na platformě Indiegogo , kde budou tvůrci shánět pro svůj projekt dostatek financí. Doporučená prodejní cena byla stanovena na 229 dolarů (5 700 Kč bez DPH), ale v rámci kampaně bude tento modulární domácí robot nabízen za levnější částku – pro nejrychlejší dokonce jen za 99 dolarů (2 500 Kč bez DPH). Stejně jako v podobě dalších crowdfundingových kampaní platí, že výsledný produkt se může lišit od toho, co jeho tvůrci prezentují. A platí to dvojnásob v případě, kdy za projektem stojí společnost bez předchozích zkušeností, jako je tomu i v případě robota Pumpkii.

