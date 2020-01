Drony Autel EVO II nabídnou až 8K rozlišení

Autel EVO II. Tento dron díky velkému 7100mAh akumulátoru vydrží letět až po dobu 40 minut (při pohybu), resp. být 35 minut na jednom místě ve vzduchu. Baterie má speciální upevnění, aby byla řádně v kontaktu i při silných poryvech větru nebo tvrdším přistání, čímž nechce opakovat chybu dronu Na trhu s drony se objevuje novinka v podobě modelu. Tento dron díky velkému 7100mAh akumulátoru vydrží letět až po dobu 40 minut (při pohybu), resp. být 35 minut na jednom místě ve vzduchu. Baterie má speciální upevnění, aby byla řádně v kontaktu i při silných poryvech větru nebo tvrdším přistání, čímž nechce opakovat chybu dronu GoPro Karma , kterého to stálo pověst a vlastně veškerý prodejní úspěch.

Rychlost letu může dosahovat 15 m/s (54 km/h), v režimu Ludicrous (že by inspirace Teslou?) je to pak až 20 m/s, tedy 72 km/h. Dron by měl dle výrobce zvládnout teploty od -10 °C do +40 °C. Má 12 senzorů, dvoujádrový procesor a systém umělé inteligence pro detekci překážek a vyhýbání se jim. Takto je dokáže detekovat až na vzdálenost 30 metrů. Dron je možné řídit až ze vzdálenosti 9 km, což se sice v praxi asi moc nevyužije, současně to ale dle výrobce znamená, že spojení s dronem bude mnohem spolehlivější na kratší vzdálenosti.

K dispozici bude několik variant dronu lišící se kamerami. Základní EVO II bude mít 1/2" CMOS snímač Sony IMX586 s vysokým rozlišením 48 MPx, takže zvládá 8K rozlišení 8000×6000 pixelů. Tento snímač známe z některých moderních smartphonů. Podporuje citlivosti ISO 100 až 3200 a záznam videa s datovým tokem až 120 Mbps v 10bitových barvách, přičemž umí nejen kodek H.264, ale i H.265. Objektiv má po přepočtu 35mm ohniskovou vzdálenost a světelnost pak činí F1,8. EVO II Dual pak k této kamerce přidá termální kameru FLIR LWR s rozlišením 640×512 pixelů.

Pro ty, kteří upřednostní nižší šum před vysokým rozlišením, je tu EVO II Pro. V tomto případě tu máme plošně 4krát větší 1,0" CMOS snímač s rozlišením 20 MPx, který známe z některých dnešních profi kompaktů. Maximální rozlišení je 5472×3648 pixelů a podporovány jsou citlivosti ISO 100 až 12800. Tento model má širokoúhlejší 29mm objektiv (po přepočtu) s rozsahem clon F2,8 až F11. Všechny modely mají 8GB vnitřní úložiště a rozšířit ho lze až 256GB SD kartou. Hmotnost dronu je 1127 až 1192 gramů podle verze. Cena modelu EVO II byla stanovena na $1495, EVO II Pro pak bude za $1895.

