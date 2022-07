Druhý modul čínské kosmické stanice vyrazil do vesmíru

K hlavnímu čínskému modulu, který obíhá po oběžné dráze Země od dubna roku 2021 , v neděli 14. července vyrazil druhý modul, jenž bude společně s třetí částí tvořit čínskou kosmickou stanici Tiangong. Hlavní modul nazvaný Tianhe, což v překladu znamená "Nebeská harmonie", i druhý menší modul Wentian vynesla do vesmíru čínská raketa Dlouhý pochod 5B startující z kosmického střediska Wen-čchang.





Start proběhl úspěšně a nyní čeká druhý modul připojování k vesmírné stanici. O to by se měla postarat posádka astronautů, kteří jsou v rámci čínské mise Šen-čou-14 na palubě Tianhe. Jakmile bude modul Wentian uveden do provozu, bude sloužit jako jedna ze dvou laboratoří, ve kterých se bude provádět vědecký výzkum a experimenty v podmínkách mikrogravitace. Hotová stanice bude mít tvar písmene T, které budou tvořit dva postranní moduly, a bude v ní ve velikosti asi pětiny ISS dlouhodobě pobývat posádka tří astronautů.





Druhý, 18metrový modul Wentian je vybaven také přechodovou komorou určenou pro hlavní východ z kosmické stanice a dále zde jsou umístěny dočasné obytné prostory pro astronauty při změně posádky. První výměna astronautů by měla proběhnout na konci letošního roku, ještě předtím v říjnu ale Čína plánuje na oběžnou dráhu dopravit i poslední, třetí modul kosmické stanice.





Pokud tyto termíny Čína dodrží, bude splněn časový plán, který byl představen na začátku minulého roku a do konce roku 2022 bude výstavba stanice dokončena. Čína také zvažuje možnost komerčních letů na tuto kosmickou stanici a také spolupráci s kosmickými agenturami jiných zemí.