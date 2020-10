Dvakrát Xe LP v testu: spojí Intel výkon low-endu pro až 4,6 TFLOPS?

Intel před dvěma lety sliboval grafiky Xe celé škály právě na tento rok a i když je pochopitelné, že nějaké zpoždění lze očekávat, tak by už snad brzy mohl nabídnout i podrobnější informace o tom, co se chystá dostat na trh. Zatím víme nejvíce právě o low-endových Xe, a to hlavně proto, že jsou součástí nových CPU Tiger Lake. Na tato GPU ale v případě desktopů nečekáme, neboť jejich výkon je nezajímavý.

Zajímavé budou spíše Xe-HP pro servery a především pak Xe-HPG pro běžné grafické karty , jež by mohly mít až 960 jednotek EU, čili přesně desetinásobek Xe-LP. Nyní je tu ale řešení s Xe-LP a počtem 192 EU, čili i dvěma čipy, které se objevilo v databázi SiSoft Sandra. A spíše můžeme počítat s tím, že jde o test jakéhosi vzorku z laboratoří Intelu, a to i soudě dle nízkého taktu 1,25 GHz. Takt Xe-LP v konečných produktech je spíše 1,5 GHz.

Intel si tak může zkoušet svůj nový přístup, jaký dobře ilustruje následující snímek, na němž jsou prototypy výkonných Xe-HP, které mají pod svými heatspreadery jeden, dva a čtyři samostatné čipy. Jde tak o vícečipová (MCM) GPU a je možné, že Intel už zkoumá možnosti propojení více běžných GPU pomocí můstků EMIB či snad s využitím jiného rozhraní. Jisté je, že dvojice Xe-LP byla testována na mobilní platformě Tiger Lake-U, jejíž procesory už iGPU třídy Xe-LP mají, ale nikdy ne ve dvojici.

Uvidíme, co se z toho vyklube. Intel pochopitelně vidí, že situace na trhu s herními GPU se prudce změnila a musel s tím také počítat. Navíc si nemůže dovolit otálet tak jako na trhu s x86 CPU, kde mu díky jeho přetrvávající dominanci prošlo roztáhnutí 14nm architektury Skylake přes pět procesorových generací.

Trh s výkonnými GPU bude pro Intel naopak zcela nový, a ten tak bude muset připravit kvalitní produkty, což platí zvláště pro herní/spotřebitelský segment. Xe-HP budou na druhou stranu svými technologiemi vázány na procesory Xeon (vysokorychlostní rozhraní), čili v jejich případě půjde o celkové řešení, jež bude podpořeno naprostou dominancí Intelu na serverovém trhu. Ovšem na trhu s herními kartami to pro Intel bude zcela jiné, ale my si musíme počkat i na zprávy, u koho si asi nechá příslušná herní Xe vyrábět. Potvrzen bylo totiž to, že Xe-HPG se nebudou vyrábět v továrnách Intelu, ale kde, to se zatím neví.





