Electronic Arts míří do soukromých rukou, kupují ho Arabové za rekordních 55 mld. USD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Electronics Arts se stahuje z burzy a nadále bude soukromou společností v arabských rukou. Akvizice má hodnotu rekordních 55 miliard USD.
Herní svět zaznamenal další obrovskou akvizici. Není to tak dávno, co Microsoft koupil Activision Blizzard za tehdy rekordních 69 mld. USD, nyní tu máme další rekordní akvizici. Ta je sice s částkou 55 mld. USD o něco nižší, nicméně ve srovnání s předchozí je tu jeden rozdíl, který ji dělá největší svého druhu. Jde totiž o odkup firmy Electronics Arts a rozdílem je to, že půjde do soukromých rukou (překonává tak 44mld. odkup Twitteru Elonem Muskem). Firma se tak už nebude obchodovat na burze. Jde o společnost, která stojí za hrami jako Battlefield, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, Need For Speed, Plant vs. Zombies, F1 i série FIFA a NHL.
 
Firmu kupuje konsorcium firem a organizací, přičemž půjde o investiční fond PIF ze Saúdské Arábie a pak americké firmy Affinity Partners a Silver Lake (ta např. figurovala i v nedávném odkupu TikToku, kde je rovněž podíl investorů ze Saúdské Arábie). PIF už v EA vlastní 9,9 %, svůj podíl tak převede do konsorcia, která bude ve výsledku vlastnit 100 % společnosti.
 
Akcionáři firmy dostanou za akcii 210 USD, což je zhruba o 25 % více, než byla poslední hodnota akcií na burze před oznámením odkupu. Ta činila 168,32 USD, přičemž nejvyšší maximum v historii firmy bylo 179,01 USD v polovině letošního srpna. 
 
Nynějším plánem pro EA je smýt rozdíly mezi fyzickými a digitálními zážitky, zvýšit zapojování fanoušků i nalézat další oblasti k růstu. Chtějí spolupracovat s nynějším CEO firmy, kterým je Andrew Wilson, jemuž se povedlo zdvojnásobit příjmy, ztrojnásobit EBITDA a hodnotu akcií firmy zvýšit 5násobně. Transakce by měla být dokončena v prvním čtvrtletí finančního roku 2027 a je stále předmětem schvalování příslušnými regulátory. 
 

