Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní

TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
Po několika odkladech banu je prodej TikToku do USA tady. Donald Trump dohodl s Čínou podmínky a máme zde transakci za 14 mld. USD. Sociální síť ale zamíří i do Emirátů.
Reklama
Už v dubnu 2024 byl podepsán zákon tehdejším americkým prezidentem Joem Bidenem, že ByteDance musí do 9 měsíců najít amerického kupce sociální sítě TikTok, jinak bude v USA zabanován. Ten pak nastal jen chvilkově, než byl zrušen a nový prezident Donald Trump dal síti 3měsíční prodloužení lhůty, což pak několikrát zase posunul. Nyní, po několika odhadech, se USA a Čína dohodly na podmínkách prodeje. Celá transakce vyjde na 14 mld. USD a ještě musí být plně schválena z čínské strany, dohodnuta je už ale mezi oběma prezidenty.
 
Data zhruba 170 amerických občanů by tak díky dohledu nad algoritmem a ne jen umístění těchto dat (ta už jsou nějakou dobu ukládána na půdě USA u Oraclu) měla být lépe chráněna před čínskou vládou. Noví vlastníci by měli mít kontrolu nad novým algoritmem, který ale bude založen na tom stávajícím a natrénován bude opětovně výhradně na amerických datech pod dohledem (zde připomeňme, že jestli je v něčem TikTok naprosto fantastický, je to jeho algoritmus a míra, jak se dokáže přizpůsobit uživateli). 
 
Vlastnická struktura TikToku v USA bude hodně komplikovaná. Čína (lépe řečeno společnost ByteDance) si ponechá 20 %, další současní investoři se měnit nemají (Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR), část původního čínského podílu ale nyní zamíří do USA a Spojených arabských emirátů. Hlavní kontrolu bude mít Oracle spolu s Fox Corporation Ruperta Murdocha a Dell Technologies Michaela Della, dalším investorem bude Silver Lake, nicméně část "amerického" podílu se dostane do SAE ke společnosti MGX. 
 
Zdroj: techspot.com, bbc.com, petapixel.com, ilustrační foto, autor: Ivan Radic, CC BY 2.0, přes Flickr

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Včera, Milan Šurkala5
Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W
Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W
23.9.2025, Milan Šurkala27
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
11.9.2025, Milan Šurkala11
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala25
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
Dnes, Milan Šurkala
MediaTek Dimensity 9500 běží s taktem až 4,21 GHz, vyráběn je 3nm procesem
MediaTek Dimensity 9500 běží s taktem až 4,21 GHz, vyráběn je 3nm procesem
Včera, Milan Šurkala4
Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
Včera, Milan Šurkala
Sháníte notebook do školy na poslední chvíli? S těmito tipy jej vyberete hned
Sháníte notebook do školy na poslední chvíli? S těmito tipy jej vyberete hned
Včera, PR článek
BenQ představuje nové herní monitory Mobiuz, 240Hz i 540Hz modely
BenQ představuje nové herní monitory Mobiuz, 240Hz i 540Hz modely
Včera, Milan Šurkala
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Včera, Milan Šurkala5
Příliš elektroniky škodí, Tesla je v USA vyšetřována kvůli zapuštěným klikám, v Číně hrozí ban
Příliš elektroniky škodí, Tesla je v USA vyšetřována kvůli zapuštěným klikám, v Číně hrozí ban
Včera, Milan Šurkala3
Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
25.9.2025, Milan Šurkala6