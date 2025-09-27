TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Po několika odkladech banu je prodej TikToku do USA tady. Donald Trump dohodl s Čínou podmínky a máme zde transakci za 14 mld. USD. Sociální síť ale zamíří i do Emirátů.
Reklama
Už v dubnu 2024 byl podepsán zákon tehdejším americkým prezidentem Joem Bidenem, že ByteDance musí do 9 měsíců najít amerického kupce sociální sítě TikTok, jinak bude v USA zabanován. Ten pak nastal jen chvilkově, než byl zrušen a nový prezident Donald Trump dal síti 3měsíční prodloužení lhůty, což pak několikrát zase posunul. Nyní, po několika odhadech, se USA a Čína dohodly na podmínkách prodeje. Celá transakce vyjde na 14 mld. USD a ještě musí být plně schválena z čínské strany, dohodnuta je už ale mezi oběma prezidenty.
Data zhruba 170 amerických občanů by tak díky dohledu nad algoritmem a ne jen umístění těchto dat (ta už jsou nějakou dobu ukládána na půdě USA u Oraclu) měla být lépe chráněna před čínskou vládou. Noví vlastníci by měli mít kontrolu nad novým algoritmem, který ale bude založen na tom stávajícím a natrénován bude opětovně výhradně na amerických datech pod dohledem (zde připomeňme, že jestli je v něčem TikTok naprosto fantastický, je to jeho algoritmus a míra, jak se dokáže přizpůsobit uživateli).
Vlastnická struktura TikToku v USA bude hodně komplikovaná. Čína (lépe řečeno společnost ByteDance) si ponechá 20 %, další současní investoři se měnit nemají (Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR), část původního čínského podílu ale nyní zamíří do USA a Spojených arabských emirátů. Hlavní kontrolu bude mít Oracle spolu s Fox Corporation Ruperta Murdocha a Dell Technologies Michaela Della, dalším investorem bude Silver Lake, nicméně část "amerického" podílu se dostane do SAE ke společnosti MGX.
Zdroj: techspot.com, bbc.com, petapixel.com, ilustrační foto, autor: Ivan Radic, CC BY 2.0, přes Flickr