Elektrická auta proti blackoutu, jejich akumulátory pomáhají v Austrálii

Elektromobilita má svá negativa i pozitiva. Mezi negativa se oprávněně řadí zvýšení spotřeby elektrické energie, tedy nutnost stavět jejich nové zdroje. Další často zmiňovanou problematikou je zatížení elektrické sítě a hrozba blackoutů, kde už je to více diskutabilní. Toto se dá totiž řešit buffery, plánovaným dobíjením a dokonce i samotná elektrická auta mohou být pomocným řešením tohoto problému, jak se ukazuje v Austrálii. Elektromobily totiž ukládají energii do svých akumulátorů a ty mohou být zdrojem záložní energie v případě, že se něco pokazí. Ne každé auto má tuto schopnost V2G (Vehicle-to-Grid), případně podobné jako V2H, V2I, ale postupně se to stává častější.

Tyto projekty obvykle fungují tak, že se malá část kapacity baterie elektroauta vyhradí pro potřeby vyrovnávání elektrické sítě. V době přebytků se tak auto může nabít o trochu více než obvykle, naopak v případě nedostatku energie se trochu více vybije, stále ale ne natolik, aby se s ním nedalo nikam odjet (dojezd vozů má prioritu a nejde pod stanovenou mez, kterou chce řidič nabídnout). Ve zprávě od Australian National University (ANU) máme popsán jeden takový případ, kdy elektrická auta pomohla při blackoutu.



V únoru se v oblasti Canberry přehnala bouře, která způsobila výpadek elektrické energie. Zdejší systém podpory pomocí V2G je ale velmi malý, čítá jen 51 EV, z čehož v době výpadku bylo 16 z nich připojených do sítě, 4 se nabíjela a 12 jich bylo již nabitých. Vozy se přestaly nabíjet a ty nabité začaly dodávat elektrickou energii do sítě. Nebyly tak přítěží, která zvyšuje spotřebu, ale naopak zdrojem, který chybějící energii dodával. Během výpadku takto dodávaly do sítě 107 kW. Během 10 minut nebyla další podpora potřeba, síť se vrátila do normálu a vozy se začaly nabíjet dál. Byla to ale jen kapka v moři a rozhodně řešení zdejšího blackoutu nebylo výhradně na jejich bedrech. Pokud by totiž měla zálohy z únorového incidentu řešit výhradně jen EV, pro oněch 90 tisíc postižených obyvatel by jich bylo potřeba 6000. Zde jen pro kontext, Canberra má okolo 400 tisíc obyvatel.



ANU se nechala slyšet, že pro potřeby zálohy pro celý Nový Jižní Wales a Canberru by bylo potřeba 105 tisíc připojených elektrických vozů. Současně přiznává, že je potřeba řešit současné nabíjení vozů, které je problémem např. v případě večerní špičky (tady se nabízí např. ono opožděné nabíjení přes noc). V celé Austrálii se v minulém roce prodalo lehce pod 100 tisíc EV.