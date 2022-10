Elektrické letadlo pro 9 pasažérů Eviation Alice úspěšně otestováno

Eviation úspěšně otestovala své elektrické letadlo Alice. Zatímco malá letadla pro jednu nebo dvě osoby na elektřinu už existují a testují se, teprve Alice je letadlem, které by se mohlo využívat i pro větší počet osob.

Dálková nákladní kamionová doprava nebo v podstatě veškerá letecká, ty jsou považovány snad za to nejvíce nevhodné nasazení elektrického pohonu, přesto to společnosti postupně zkoušejí. Elektrických nákladních vozů se v poslední době vyrojilo více než dost a přímo pro dálkovou nákladní přepravu nedávno představil Mercedes-Benz vůz eActros LongHaul . Nyní se však vzneseme s baterkami do vzduchu, neboť společnostúspěšně otestovala své elektrické letadlo. Zatímco malá letadla pro jednu nebo dvě osoby na elektřinu už existují a testují se, teprve Alice je letadlem, které by se mohlo využívat i pro větší počet osob.

Rozhodně však nelze ani říci, že by šlo o velké letadlo. Může být konfigurováno do třech různých kapacit. Vedle pilotů může přepravovat 9 pasažérů ve standardní třídě, druhou konfigurací je business třída pro 6 lidí, třetí možností je nákladní varianta s objemem 450 kubických stop (12,6 m3, což je objem větší dodávky). Kabina má 1,93 metru na šířku (v nejširším místě) a je maximálně 1,5 metru vysoká. Letadlo má 17,4 metru na délku, rozpětí křídel činí 19,2 metru a na výšku má 3,84 metru.

Pochopitelně elektrický pohon je obrovskou limitací pro dolet. Ačkoli se dějí pokroky, baterie stále nejsou pro delší lety vhodné a nikdy nebudou (i proto se pro velkokapacitní letadla do budoucna počítá se syntetickými palivy), takže se počítá s lety dlouhými okolo 150 až 250 námořních mil (cca 280 až 460 km). V USA by se tak dalo doletět např. z New Yorku do Bostonu nebo z Los Angeles do Las Vegas, u nás třeba z Ostravy do Prahy. Max. rychlost činí okolo 260 uzlů (cca 480 km/h) a nosnost je 2500 liber (přes 1130 kg) u osobní verze a 2600 liber (1180 kg) u nákladní.

První test proběhl na Grant County International Airport ve státě Washington 27. září v 7:10 ráno. Nešlo o nějak dlouhý test, trval totiž jen 8 minut a dosáhlo se výšky 3500 stop (1060 metrů), přičemž v letadle nebyli pasažéři, ale pouze pilot.

Nemusí jít nicméně jen o "technologické cvičení", které nemá šanci se dostat do provozu. Regionální aerolinky Cape Air a Global Crossing Airlines si objednaly 75, resp. 50 těchto letadel a zakázku má Eviation už i pro nákladní verzi. DHL Express si objednal 12 letounů. Podle Cape Air má společnost přes 400 regionálních letů mezi 30 různými městy v USA a Karibiku. Podle jejich slov by letoun Alice mohl posloužit na 80 % z nabízených tras. Než se ale letadla opravdu začnou ve velkém pohybovat na obloze, to ještě hodně potrvá. Prozatím totiž nemají ani certifikaci od FAA a se sériovou výrobou se počítá od roku 2027. Vzhledem k tomu, že dobře víme, jak složité je dostat se od fáze prototypu k velkosériové výrobě (Musk i v podstatě jakýkoli startup s elektromobily, a že jich je, by mohl vyprávět), bych osobně očekával spíše až příští desetiletí, bude-li vůbec projekt úspěšný a neztroskotá právě na tomto nejkritičtějším kroku.