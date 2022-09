Mercedes-Benz prezentoval elektrický eActros LongHaul s 600kWh baterií

Mercedes-Benz má elektrické středně těžké vozy v nabídce od konce minulého roku s 315kWh a 420kWh bateriemi (eActros 300/400 a eEconic). Nyní na IAA 2022 v Hanoveru představil další krok, koncept vozu eActros LongHaul. Jde tedy o elektrický tahač určený speciálně pro dlouhé tratě (tedy něco, co si většinou představujeme jako to nejnevhodnější nasazení elektrického pohonu vůbec).

Elektrické nákladní vozy si sice většinou spojujeme se stále nevyráběnou Teslou Semi , nicméně faktem je, že ostatní výrobci už Teslu dávno předběhli a podobné vozy vyrábí nějakou dobu. Např. Volvo zahájilo výrobu lehčích elektrických nákladních vozů už v roce 2019, nabídku rozšířilo o rok později a dnes už zahrnuje v podstatě všechny řady včetně těch nejtěžších. Takémá elektrické středně těžké vozy v nabídce od konce minulého roku s 315kWh a 420kWh bateriemi (eActros 300/400 a eEconic). Nyní na IAA 2022 v Hanoveru představil další krok, koncept vozu. Jde tedy o elektrický tahač určený speciálně pro dlouhé tratě (tedy něco, co si většinou představujeme jako to nejnevhodnější nasazení elektrického pohonu vůbec).

Novinka bude mít akumulátory schopné pojmout celkem 600 kWh energie. Nepůjde však o akumulátory typu NMC, ale LFP. Ty jsou levnější, odolnější vůči požáru, mají také mnohem vyšší životnost, ale bohužel také výrazně nižší energetickou hustotu, takže jsou znatelně těžší. Výsledkem je, že se počítá se stejnou životností jako u klasických naftových vozů, tedy schopnost ujet 1,2 milionu km za 10 let. Akumulátory by měly nabídnout možnost nabití z 20 do 80 % za 30 minut na stanici schopné 1MW nabíjení. Tahač by měl být schopen trvalého výkonu 400 kW a špičkově má dosáhnout až 600 kW. Vybraní zákazníci budou vozy testovat během příštího roku.



Mercedes-Benz ale nepočítá jen s elektrickým tahačem bez nějaké větší koncepce. Plánují se tedy i nabíjecí stanice Megawatt Charging System (MCS), prozatím půjde o 4 lokace v Německu pro ověření v reálném provozu. Automobilka na infrastruktuře pracuje se společnostmi Traton, Volvo, Siemens i Engie. Další zajímavou myšlenkou je, že o elektrickou energii se nepostará jen samotné nákladní auto, ale i návěs. Společnosti Trailer Dynamics a Krone vyvíjí elektrický návěs eTrailer, který má mít elektromotor pro jednu z náprav a akumulátory. Celou soupravu tak může pohánět i návěs a v takovém případě se počítá s dojezdem přes 800 km na jedno nabití akumulátorů. Díky tomu má souprava mnohem větší akční rádius i v případě, že se při povinné přestávce nestihne plně dobít.