Elektrický RAM 1500 REV nabídne až 229kWh akumulátor a 800km+ dojezd

Zejména v USA jsou pickupy velmi populární a je až překvapivé, jak velký zájem je o ty elektrické. Většina firem je nestíhá vyrábět a kupí se jim desítky tisíc, někdy i stovky tisíc předobjednávek. Jen pro uvedení kontextu, v USA se v roce 2022 prodaly necelé 2 miliony pickupů, takže zatímco objednávkami tvoří elektrotrucky (vynecháme-li Teslu Cybertruck) nižší desítky procent ročního trhu s pickupy, prodejně jsou kvůli neschopnosti dostatečné výroby jen na malých jednotkách procent. Na tento trh chce vstoupit i koncern Stellantis s dalším modelem. Ten se proti konceptu hodně zcivilizoval, což je možná trochu škoda, koncept byl více zajímavý. Nyní se o připravované novince dozvídáme další detaily.

Nový model nabídne max. výkon 654 koní (488 kW) a točivý moment 841 Nm, přičemž jsou zde dva motory. Pokud jsou vhodné podmínky, vůz odpojí pohon přední nápravy a šetří energii. Přestože si většina lidí spojuje elektrické vozy s neschopností tahat těžké přívěsy nebo sníženou nosností, RAM slibuje nosnost 1225 kg a schopnost tahat až 6350 kg těžký přívěs. No, na "béčko" řízení takového auta rozhodně nebude. Zrychlení z 0 na 60 mph (96 km/h) má zvládnout za 4,4 sekundy.



Tento vůz totiž může být vybaven obrovským 229kWh akumulátorem (možná snad ani nedomýšlet, jak bude těžký, odhadem bych to viděl někde na 1,3 až 1,5 tuny). Toto by mělo vozu zajistit dojezd 500 mil (lehce přes 800 km). V nabídce ale bude i standardní akumulátor se 168 kWh (odhadem 0,95 až 1,1 tuny), který by měl vozu zajistit dojezd 350 mil (přes 560 km). Akumulátor pracuje s 800V napětím a podporuje 350kW nabíjení. Za 10 minut takového nabíjení by se měl dojezd vozu zvýšit o 110 mil (177 km). Z výše uvedených čísel nám vychází, že výrobce odhaduje spotřebu na nějakých 29 až 33 kWh/100 km.



RAM 1500 REV podporuje také nabíjení V2H a V2G, tedy vozidlo může v případě potřeby napájet dům nebo elektrickou síť a stát se tak nikoli destabilizačním prvkem, ale naopak stabilizačním. Majitelům vozu to také může zajistit příjmy z prodeje energie. Na korbě je zásuvka se 7,2kW výstupem, v předním zavazadlovém prostoru (tzv. frunku) pak s 3,6kW výstupem. Tento přední zavazadlový prostor nabídne dalších 425 litrů objemu pro uložení zavazadel. Bohužel jak už je u elektromobilů obvyklé, a to nejen u těch od startupů nebo Tesly, i tady si na vůz od jeho uvedení hodně dlouho počkáme. Do prodeje totiž půjde až na konci roku 2024 a otázkou je, zda ho výrobce bude stíhat vyrábět (předobjednávky byly kvůli obrovskému zájmu velmi rychle vyprodány a předčasně ukončeny).