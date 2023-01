RAM 1500 Revolution: koncept elektrického pickupu dokáže následovat chodce

Koncern Stellantis sice už má nějaké elektromobily v nabídce, ta ale prozatím není příliš široká. Přesto si věří na to, že od roku 2028 bude mít už jen čistě elektrickou nabídku. Předzvěstí budoucnosti je např. koncept elektrického pickupu RAM 1500 Revolution. Finální verze vozu by měla být představena za několik měsíců a do produkce se má dostat v roce 2024. Tak uvidíme, zda bude dřív na trhu RAM nebo Cybertruck od Tesly, který byl už několikrát odložen. Díky absenci obřího spalovacího motoru tu máme vedle nevýhody pravděpodobně kratšího dojezdu i několik výhod. Přední část je mnohem kratší, což se využilo k tomu, že celá kabina má na délku o 10 cm navíc. Velkorysý prostor tak lze využít k tomu, že se dozadu vejde dokonce třetí řada sedadel (otázkou je, zda toto bude umět i finální verze). V neposlední řadě ještě zůstává vepředu zavazadlový prostor, tzv. frunk.



Vevnitř jsou dva displeje, které spolu tvoří velký 28" monitor, oba pak nabízí možnosti přesunu (horní se dá posouvat, spodní odnímat). Z chytrých funkcí můžeme zmínit např. Shadow Mode. Pokud řidič potřebuje auto jen kousek posunout, nemusí vůbec dovnitř. Stačí autu "říci", ať ho následuje. To pak pomocí systémů pro autonomní řízení dokáže chodce následovat v rozumné vzdálenosti. Máme tu virtuálního asistenta, head-up displej pro rozšířenou realitu, 360° kamerový systém a Cabin Mode pro nastavení interiérových světel, sedadel nebo průhlednosti skleněné střechy.



Moc technických údajů o voze bohužel prozatím neznáme. Má dva motory, jeden pro každou nápravu. Ta zadní podporuje až 15° natočení kol pro lepší manévrovatelnost. Pneumatiky jsou pak obuty na obřích 24" discích. Víme také to, že je zde 800V akumulátor s podporou 350kW nabíjení. Podle RAMu má 10minutové nabíjení stačit na nabití 100 mil (161 km) dojezdu. To jsou hodně kulatá čísla, takže skutečnost bude jistě trochu méně zaokrouhlená. Čistě teoreticky bychom za 10 minut 350kW nabíjení měli nabít okolo 58 kWh (v praxi je ale max. hodnota dosahována jen v určitém rozsahu, takže to bude patrně méně, také účinnost nabíjení posune toto číslo níže - 58 kWh je spíše to, co opustí nabíječku, ale ne to, co se dostane do baterie). To má stačit na ujetí 161 km, tedy výsledná spotřeba by se mohla pohybovat pod 36 kWh/100 km. Zajímavostí je i robot pro bezdrátové nabíjení. Ten si sám dojede pod auto do vhodné pozice pro co nejefektivnější nabíjení.