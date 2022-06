Elon Musk čelí kuriózní žalobě za Dogecoin, chtějí po něm 258 mld. USD

Dogecoinu a jiných kryptoměn si vysloužily nejednu kritiku a hrozbu legislativního postihu. Musk se totiž netají svou podporou kryptoměn a především Dogecoinu, který je možné použít k nákupu merchandise produktů jeho společností (Tesla i SpaceX). Jistou dobu byl

Muskovy tweety ohledněa jiných kryptoměn si vysloužily nejednu kritiku a hrozbu legislativního postihu. Musk se totiž netají svou podporou kryptoměn a především Dogecoinu, který je možné použít k nákupu merchandise produktů jeho společností (Tesla i SpaceX). Jistou dobu byl přijímán i Bitcoin , než se proti Muskovi zvedla velká vlna nevole kvůli ekologickému dopadu jeho těžby, což bylo ve značném kontrastu k tomu, čeho se snaží dosáhnout zejména působením ve společnosti Tesla.

Kryptoměny jsou sice hodně volatilní, ale velké změny jejich hodnot (a zejména Dogecoinu) v době zveřejnění Muskových tweetu naznačují, že tam může být nemalý vliv na hodnotu a jeho schopnost hýbat trhem, čehož měl podle nejnovější žaloby zneužívat ke svému vlastnímu prospěchu, pobavení a tvorbě pyramidového schématu, kdy se měl Musk sám pasovat do role "otce Dogecoinu". Tuto žalobu podal Keith Johnson u soudu na Manhattanu, kdy chce navíc obchodování s kryptoměnamou Dogecoin uzákonit jako hazard a Muskovo počínání by tak bylo proti federálním zákonům o hazardu. Není to poprvé a asi ani naposled, co se objevuje žaloba na Muskovu adresu ohledně jeho tweetů s tématikou kryptoměn.

Žaloba je kuriózní také částkou, kterou chce na Muskovi vysoudit. Ta totiž chce 86 mld. USD, což je dokonce o trochu více, než je ztráta celého trhu s Dogecoinem od jeho maxima z května 2021, jako by snad Musk mohl za veškerý nárůst hodnoty i její pád. Padají přitom všechny kryptoměny, byť je nutno uznat, že propad Dogecoinu je jiný než u těch ostatních (spousta z větších kryptoměn měla ještě jeden vzrůst a nezřídka svá historická maxima v říjnu a listopadu loňského roku, což ale není případ Dogecoinu, ten v zásadě od května především padá s ne tak výraznými korekcemi nahoru).

Jenže to není vše. Žaloba chce přidat ještě dalších 172 mld. USD (a odškodnění takto ztrojnásobit) jako další náhrady za poškození a poplatky, čímž by se celková hodnota měla dostat až na 258 mld. USD. Připomeňme, že hodnota celého trhu Dogecoinu je nyní lehce pod 8 mld. USD (jeho hodnota spadla z 0,738 USD na pouhých 0,060 USD a před pár dny byla dokonce pod 0,050 USD). Muskovo jmění se nyní odhaduje na 214 mld. USD.