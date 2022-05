Elon Musk chce zrušit trvalý ban pro Donalda Trumpa na Twitteru

Elon Musk sice ještě není právoplatným majitelem Twitteru, ale už se několikrát nechal slyšet, že zde plánuje zavést svobodu slova, která jí podle jeho názoru poslední dobou docela chybí. Ukázat se to mělo i na odstavení účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa (ve spojitosti s podněcováním k agresi v protestech u Capitolu v lednu 2021). Tento účet by Elon Musk chtěl odblokovat, pokud se opravdu stane majitelem této sociální sítě. Transakce totiž ještě musí projít několika procesy a nemusí být úspěšné.



Musk na konferenci Future of the Car řekl, že permanentní ban pro Trumpa nebyl správný a obecně nechce, aby se trvalé bany vůbec udělovaly. Podle jeho slov by špatné tweety mohly být smazány nebo udělány neviditelnými, mohly by vyústit v dočasné bany, ale ne v trvalé. Donald Trump nicméně trvá na svém a nechce se vrátit na Twitter nehledě na to, kdo jej bude vlastnit. Hodlá se věnovat vlastní konkurenční síti Truth Social.