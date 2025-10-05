Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Elon Musk
>
Tesla
>
SpaceX
>
Twitter

Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
Elon Musk díky úspěchu Tesly opětovně získal prvenství ve jmění a stal se před pár dny prvním člověkem, který dosáhl na metu 500 miliard USD (0,5 bilionu USD).
Reklama
Na pozici nejbohatších lidí na světě jsme měli poslední dobou trochu veselo. Elon Musk měl na první pohled neochvějné vedení, které se v mžiku ztratilo poté, co akcie společnosti Oracle během jediného dne v první polovině září vyskočily nahoru o 40 %, čímž se nejbohatším člověkem na světě stal Larry Ellison (alespoň pokud jde o lidi, u kterých se dá toto spočítat a odhadnout). Jenže zatímco akcie Oraclu od té doby spíše padaly, akcie Tesly šly naopak nahoru a před pár dny se dostaly na jednu z nejvyšších částek v historii. Výsledkem bylo to, že jmění Elona Muska, který má zhruba 12% podíl v Tesle, se na pár okamžiků ocitlo nad bájnou hranicí půl bilionu USD (500 mld. USD). Konkrétně šlo o 500,1 mld. USD.
 
Elon Musk se tak stal v historii prvním člověkem, kterému se něco takového podařilo. Tuto hodnotu nicméně dlouho neudržel a v momentě psaní těchto řádků je sice stále první, ale "jen" se 482,3 mld. USD. Druhý je již zmíněný Larry Ellison z Oraclu s 346,6 mld. USD, třetím je pak Mark Zuckerberg z Mety, který dosáhl na 243,5 mld. USD. Na záda mu ale hodně dýchá Jeff Bezos z Amazonu, který má na 4. pozici 232,5 mld. USD. Zmínit můžeme ještě 5. pozici, kterou obsadil Larry Page, zakladatel Googlu. Ten je na 204,2 mld. USD. Ještě připomeňme, že Musk má před sebou výkonnostní bonusy, které pokud dosáhne, mu mohou vynést až 1 bil. USD.
 
Zdroj: techspot.com, bbc.com, forbes.com, obrázek (Musk, autor: Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
28.9.2025, Milan Šurkala2
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
28.9.2025, Milan Šurkala1
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
27.9.2025, Milan Šurkala6
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
26.9.2025, Milan Šurkala5
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Dnes, Milan Šurkala1
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl
Včera, Milan Šurkala
xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
3.10.2025, Milan Šurkala3
Slovinci zakryjí 50 % jezera solárními panely, největší plovoucí elektrárna v EU má mít 140 MW
Slovinci zakryjí 50 % jezera solárními panely, největší plovoucí elektrárna v EU má mít 140 MW
3.10.2025, Milan Šurkala14
Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle
Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle
2.10.2025, Milan Šurkala
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
2.10.2025, Milan Šurkala21
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
2.10.2025, Milan Šurkala2
6K monitor LG UltraFine evo 32U990A s Thunderboltem 5 přichází na trh
6K monitor LG UltraFine evo 32U990A s Thunderboltem 5 přichází na trh
2.10.2025, Milan Šurkala8