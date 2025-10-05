Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk díky úspěchu Tesly opětovně získal prvenství ve jmění a stal se před pár dny prvním člověkem, který dosáhl na metu 500 miliard USD (0,5 bilionu USD).
Na pozici nejbohatších lidí na světě jsme měli poslední dobou trochu veselo. Elon Musk měl na první pohled neochvějné vedení, které se v mžiku ztratilo poté, co akcie společnosti Oracle během jediného dne v první polovině září vyskočily nahoru o 40 %, čímž se nejbohatším člověkem na světě stal Larry Ellison (alespoň pokud jde o lidi, u kterých se dá toto spočítat a odhadnout). Jenže zatímco akcie Oraclu od té doby spíše padaly, akcie Tesly šly naopak nahoru a před pár dny se dostaly na jednu z nejvyšších částek v historii. Výsledkem bylo to, že jmění Elona Muska, který má zhruba 12% podíl v Tesle, se na pár okamžiků ocitlo nad bájnou hranicí půl bilionu USD (500 mld. USD). Konkrétně šlo o 500,1 mld. USD.
Elon Musk se tak stal v historii prvním člověkem, kterému se něco takového podařilo. Tuto hodnotu nicméně dlouho neudržel a v momentě psaní těchto řádků je sice stále první, ale "jen" se 482,3 mld. USD. Druhý je již zmíněný Larry Ellison z Oraclu s 346,6 mld. USD, třetím je pak Mark Zuckerberg z Mety, který dosáhl na 243,5 mld. USD. Na záda mu ale hodně dýchá Jeff Bezos z Amazonu, který má na 4. pozici 232,5 mld. USD. Zmínit můžeme ještě 5. pozici, kterou obsadil Larry Page, zakladatel Googlu. Ten je na 204,2 mld. USD. Ještě připomeňme, že Musk má před sebou výkonnostní bonusy, které pokud dosáhne, mu mohou vynést až 1 bil. USD.
