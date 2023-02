Elon Musk vyhrál soud ohledně jeho 420USD tweetu o převzetí Tesly

Elon Musk vypustil do světa

V srpnu 2018vypustil do světa velmi nešťastný tweet o tom, že hodlá převzít Teslu do soukromých rukou za 420 USD za akcii, což doplnil i o to, že financování takového převzetí je už zajištěno. To se pochopitelně projevilo raketovým růstem ceny akcií a shorteři Tesly, kteří si sázeli na pokles ceny akcií společnosti, tak přišli o obrovská množství peněz. To se pochopitelně neobešlo bez žalob a jeden soudní proces, který se tomuto tématu věnoval, Elon Musk před pár dny vyhrál.

Soudní líčení bylo velmi rychlé, netrvalo ani 2 hodiny. Musk se hájil např. tím, že jeho tweet rozhodně neznamená, že lidé musí automaticky předpokládat, že tak každopádně i učiní. Na to, jak jeho tweety ovlivňují cenu akcií, poznamenal např. i to, že když tweetoval o svém názoru o předraženosti akcií Tesly, trh se zachoval přesně naopak, než by se dalo intuitivně očekávat, a zájem o Teslu stoupl a nikoli naopak. Tím chtěl dokázat, že nikdy nelze říci, jak na ten tweet vlastně budou lidé reagovat a co to způsobí na trhu. Muskův právník podotkl i to, že špatný tweet neznamená automaticky to, že je to i podvod.

Naopak žalobce Nicholas Porritt prohlásil, že je naše společnost založena na pravidlech, která potřebujeme, abychom nežili v anarchii, a tato pravidla se vztahují i na Elona Muska jako na kohokoli jiného. S rozsudkem pochopitelně není spokojen a zvažuje další kroky.